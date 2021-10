Jesse Lingard absent de la soirée d’avant-match de Man United pour le match d’Everton – Man United News And Transfer News

in

Jesse Lingard n’était pas avec l’équipe de Manchester United pour leur rencontre d’avant-match à l’hôtel Lowry hier soir, alimentant les spéculations selon lesquelles il ne serait pas disponible pour le match de Premier League d’aujourd’hui contre Everton.

Selon The MEN, ‘Jesse Lingard n’était pas avec l’équipe United lorsqu’ils sont arrivés à The Lowry alors qu’il célébrait le troisième anniversaire de sa fille. On ne sait pas s’il rejoindra l’équipe avant le coup d’envoi.

De nombreux fans s’attendaient à ce que Lingard, qui a enregistré une autre passe décisive contre Villareal mercredi soir, soit dans la formation de départ pour le match d’aujourd’hui, mais les nouvelles suggèrent que cela pourrait ne pas être le cas après tout.

Un joueur qui a rejoint l’équipe est Luke Shaw, qui a été absent en raison d’une maladie et d’une blessure à l’épaule.

“Luke Shaw a été déclaré apte à revenir dans l’équipe de Manchester United pour la visite d’Everton en Premier League”, a déclaré The MEN.

“Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il avait” une décision à prendre “sur Shaw, mais le joueur de 26 ans s’est rendu au Lowry Hotel avec ses coéquipiers vendredi soir.”

Le capitaine Harry Maguire étant définitivement exclu, le retour de Shaw sera un énorme coup de pouce pour les Red Devils malgré les buts héroïques du remplaçant Alex Telles en milieu de semaine.

Marcus Rashford est de retour à l’entraînement complet mais ne sera pas prêt pour le match d’aujourd’hui. On s’attend à ce qu’il puisse faire son retour contre Leicester City dans deux semaines.

Le seul autre absent de United, Amad, est également presque en forme.

Everton a ses propres problèmes de blessures, avec quatre partants réguliers indisponibles pour le manager Rafa Benitez.

Dominic Calvert-Lewin et Seamus Coleman se remettent tous deux de blessures à la cuisse et rejoindront Richarlison et Andre Gomes sur la touche. Alex Iwobi est aussi un doute.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, espère que son équipe réalisera une performance dominante contre les Toffees aujourd’hui après une série de matchs au cours desquels l’équipe a bégayé et a eu du mal à trouver le rythme.