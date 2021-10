Jesse Lingard aime la publication ‘OleOut’ sur Instagram alors que la pression continue de monter sur Ole Gunnar Solskjaer – News 24

Manchester United est apparemment en chute libre et la pression sur Ole Gunnar Solskjaer est à un niveau record après les coups 5-0 contre Liverpool.

La défaite de dimanche a été un tournant pour de nombreux fans de United qui ont désormais le sentiment que le Norvégien a poussé le club aussi loin qu’il le pouvait.

Une chose qui a toujours été la plus grande force de Solskjaer est sa relation étroite avec son équipe, mais dans la situation actuelle, cela a peut-être changé.

La star de United, Jesse Lingard, a eu du mal à obtenir des minutes régulières cette campagne, commençant un seul match lors de la défaite de la Coupe EFL contre West Ham.

Malgré cela, il a marqué deux buts et une passe décisive, dont une frappe gagnante du match contre West Ham et une aide au vainqueur de Cristiano Ronaldo contre Villareal.

Mais il semble que sa patience ait été épuisée car il a récemment aimé un message « OleOut » d’un compte de fan de Ronaldo.

Jesse Lingard aime une publication avec #OleOut de l’utilisateur Instagram @/cristianr0naldo pic.twitter.com/xw5rhOQNKA – UnitedCloud🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@unitedcIoud) 25 octobre 2021

Le message montre un certain nombre d’images du match de dimanche avec la légende : « 5-0, et un but de Cristiano Ronaldo exclu par VAR et Pogba envoie #OleOut. »

On ne sait pas si cela était intentionnel de la part de Lingard, mais survient en même temps que d’autres rapports de troubles de l’équipe ont fait surface.

Le Telegraph affirme que « le sens tactique de Solskjaer, ses sélections, sa réticence à prendre de grandes décisions et l’indulgence des joueurs sous-performants et des noms de stars ont tous été remis en question par les joueurs ».

Bien qu’il y ait eu une crise après la défaite de Leicester City entre lui et Eric Bailly après avoir choisi un Harry Maguire clairement inapte à l’international ivoirien.

Avec des pourparlers de crise qui se déroulent dans les coulisses et la rumeur selon laquelle Antonio Conte serait prêt à accepter le poste, le temps d’Ole est-il écoulé à Old Trafford?