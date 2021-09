Jesse Lingard ” aurait dû quitter Manchester United “, déclare Gary Neville au milieu de l’intérêt de West Ham, mais la légende dit que les Red Devils sont ” une meilleure équipe ” avec lui

in

Gary Neville pense que Jesse Lingard a peut-être fait une erreur en ne quittant pas Manchester United cet été, mais insiste sur le fait que le meneur de jeu a toujours un grand rôle à jouer à Old Trafford.

Lingard a été une révélation en prêt pour West Ham la saison dernière, marquant neuf buts en 16 matchs après avoir rejoint les Hammers en janvier et les aidant à se qualifier pour la Ligue Europa.

Lingard pourrait avoir du mal pendant quelques minutes à United cette saison

Sa forme rétablie lui a permis de se faire rappeler dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate, bien qu’il n’ait pas été sélectionné dans l’équipe de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

Néanmoins, il a continué à bien performer pour les Three Lions et semble maintenant jouer un rôle plus important pour United cette saison, après avoir quitté le banc pour marquer le vainqueur contre son ancien club de prêt dimanche.

Malgré son retour dans l’équipe première d’Ole Gunnar Solskjaer, Neville pense que le joueur de 28 ans aurait dû s’imposer plutôt que de choisir de se battre pour sa place à United en raison de préoccupations concernant son temps de jeu.

Il a déclaré à Sky Sports : “Je maintiens toujours qu’il aurait dû partir mais il aura ses moments. J’étais heureux de voir comment il a rebondi après ce qui s’est passé en Europe en milieu de semaine.

Lingard était l’homme principal de West Ham et maintenant il est remplaçant à United

« Rebondir et marquer le vainqueur est un moment fantastique pour lui. Il a un bon caractère, c’est un très bon joueur et je pense qu’il devrait jouer 40-45 matchs par saison.

“Il n’obtiendra pas cela à United en termes de départs de 90 minutes, mais il est l’un de ces joueurs dont je pense que United bénéficiera. J’ai juste pensé pour Jesse lui-même, il aurait dû partir. United pourrait être une meilleure équipe avec quelqu’un comme Lingard.

Avec Bruno Fernandes, Paul Pogba et Donny van de Beek tous à la disposition de Solskjaer, les minutes de Lingard pourraient être assez limitées.

Il devrait cependant commencer contre West Ham lors de la Coupe Carabao mercredi à Old Trafford, et vous pouvez suivre le match en direct sur talkSPORT.

