Jesse Lingard AXED de l’équipe d’Angleterre Euro 2020 et son coéquipier de Manchester United Mason Greenwood se retirent blessés alors que Gareth Southgate s’apprête à nommer la finale 26 aujourd’hui

Mason Greenwood ne fera pas partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, tandis que Jesse Lingard en forme devrait manquer la sélection.

Le duo de Manchester United faisait partie de l’équipe provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate pour le tournoi de cet été.

Greenwood ne jouera aucun rôle pour l’Angleterre cet été

Greenwood, 19 ans, avait semblé être parmi les attaquants sélectionnés lors du dernier groupe de 26 hommes.

Mais l’attaquant adolescent a maintenant été exclu en raison d’une blessure préexistante, Manchester United disant qu’il doit se reposer et récupérer.

Une déclaration du club disait: «L’attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, s’est retiré de l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020, afin de se remettre complètement d’une blessure sous-jacente qui l’a également empêché de participer au Championnat d’Europe des moins de 21 ans en mars.

«Les apparitions de Mason en club ont été gérées avec soin pour maintenir sa disponibilité à travers les programmes intensifs de Premier League 2020/21 et de la Ligue Europa.

“Mais une nouvelle période de tournoi de football ne serait pas bénéfique et Mason restera à Manchester United pour récupérer et se préparer à l’entraînement de pré-saison.”

Pendant ce temps, le coéquipier de Greenwood United, Lingard, devrait également manquer une place dans l’équipe de Southgate.

Le superbe prêt de Lingard à West Ham n’a finalement pas fait ses preuves

Lingard a joué en prêt à West Ham après les avoir rejoints en janvier, marquant neuf buts pour aider les Hammers à sécuriser le football européen.

Il a été parmi les joueurs les plus remarquables de la Premier League pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison.

Mais, comme indiqué pour la première fois par MailOnline, cela n’a pas été jugé suffisant pour le faire participer à la soirée finale.

Lingard a 27 sélections pour l’Angleterre et avait été l’un des joueurs les plus impressionnants des Trois Lions lors de la Coupe du monde 2018 dans leur course aux demi-finales.

Le milieu de terrain de Southampton, James Ward-Prowse, devrait également faire partie des sept joueurs retranchés des 33 initiaux.

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold semble également vulnérable en tant que l’un des quatre arrières droits.

L’Angleterre contre l’Autriche est en direct sur talkSPORT le 2 juin alors que la préparation du début de l’Euro 2020 commence le 11 juin – où nous aurons une couverture en direct de TOUS les matchs du tournoi.