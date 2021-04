Jesse Lingard canalise Dimitar Berbatov intérieur dans un spectacle sensationnel alors que la victoire passionnante de West Ham sur les Wolves prend Gary Neville par surprise

Jesse Lingard a volé la vedette avec une merveilleuse performance lors de la passionnante victoire 3-2 de West Ham contre les Wolves – que Gary Neville n’a certainement pas vu venir.

L’attaquant des Hammers, prêté par Manchester United, a marqué un prétendant au but de la saison avant que des compétences magiques ne contribuent à créer deux autres buts pour les visiteurs – convertis par Pablo Fornals et Jarrod Bowen.

.

Lingard a maintenant six buts lors de ses huit premiers matchs de Premier League pour West Ham

.

Lingard a produit une superbe course et a terminé pour ouvrir le score

Mais malgré une avance de trois en 38 minutes, un match passionnant rempli de buts spectaculaires était loin d’être terminé.

Lingard a couru de sa propre moitié pour marquer le premier match, mais la course d’Adama Traoré pour mettre en place Leander Dendonker juste avant la mi-temps était encore plus spéciale.

Et lorsque le remplaçant à la mi-temps Fabio Silva a converti une magnifique passe de Pedro Neto pour mettre en place un grand stand, Neville s’est senti plutôt rouge dans le studio Sky Sports.

.

Les loups ont presque organisé un retour incroyable

S’exprimant avant le match, la légende de Man United avait prédit un match qui serait « difficile à regarder ».

«J’imagine que ce sera assez prudent et serré. Je regarde ce match ce soir et je pense qu’il pourrait être difficile à regarder parfois », a déclaré Neville. « Cependant, j’aimerais penser que le jeu va nous surprendre. »

C’est certainement le cas, dès la sixième minute, lorsque Lingard a marqué son sixième but en huit apparitions pour que les Hammers poursuivent son spectaculaire retour en forme.

Michail Antonio a traîné quelques défenseurs loin et Lingard a déplacé le ballon sur son pied gauche, une combinaison qui a envoyé toute la défense des Wanderers dans la mauvaise direction.

Sa course éblouissante laissait encore beaucoup à faire – et Lingard a trouvé une finition pour correspondre, faisant passer le ballon sur Rui Patricio avec son pied plus faible.

L’attaquant de West Ham a ensuite canalisé son Dimitar Berbatov intérieur en recréant cette rotation emblématique sur la ligne de touche contre Blackburn, aidant à en créer un pour Fornals.

Et il n’avait pas encore fini. Lingard a laissé les loups chasser les ombres avec une autre course perçante avant de se glisser à Bowen pour en faire trois.

Cela signifie qu’aucun autre joueur n’a été impliqué dans plus de buts en Premier League que Lingard depuis le début du mois de février, le joueur de Man United étant au niveau de Harry Kane avec neuf buts ou passes décisives.

Les loups se sont réveillés de leur sommeil juste avant la mi-temps, mais Lingard n’a pas saisi l’occasion – et rien n’a empêché West Ham de grimper dans le top quatre au-dessus de Chelsea.