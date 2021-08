Jesse Lingard de Man United lance l’équipe d’esports “Rainbow Six: Siege”

Oui, vous avez bien lu ce titre : le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a lancé une équipe Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege appelée Jlingz Esports. Anciennement connu sous le nom de Team JLE, Jlingz Esports est né de l’acquisition par Lingard de l’organisation européenne Audacity Esports.

“Ma marque JLINGZ grandit depuis plusieurs années, mais enfin plonger dans l’esport et ajouter mes propres équipes à JLINGZ est incroyable”, a déclaré Lingard dans un communiqué de presse. « Esports a tout pour moi, c’est rapide et compétitif, la communauté est incroyable et c’est également formidable d’avoir le soutien d’Ubisoft dans cette aventure. Regardez cet espace, JLINGZ esports va jusqu’au bout !

Lingard a partagé une vidéo sur Twitter annonçant Jlingz Esports, que vous pouvez vérifier par vous-même ci-dessous.

Bienvenue dans l’équipe TEAM JLINGZ esports @JLINGZesports ! #RainbowSixSiege #R6UKI #JLINGZ @ubisoft_uk @epicglobalgg pic.twitter.com/OQzZVzrzJU – Jesse Lingard (@JesseLingard) 30 août 2021

“Nous sommes ravis d’avoir Jesse à bord et attendons avec impatience que quelqu’un qui sache tout sur la compétition au plus haut niveau apporte son expertise sur la scène britannique et irlandaise”, a ajouté Will Attwood, responsable marketing Esports d’Ubisoft UK, dans la même presse. Libération.

« Rainbow Six Esports et les Nationals du Royaume-Uni et d’Irlande vont de mieux en mieux ; avoir quelqu’un d’aussi connu et respecté que Jesse Lingard est un témoignage de la popularité durable du jeu au sein de la communauté esport locale.

De l’implication de Lingard dans Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege à l’ancien pro Valorant Rowan Crothers remportant l’or aux Jeux paralympiques de 2020, les sports traditionnels et les sports électroniques semblent avoir beaucoup de croisements ces derniers temps.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleurs jeux vidéo multijoueurs de tous les temps