Jesse Lingard de Manchester United devrait rester au-delà de janvier – Man United News And Transfer News

L’avenir à long terme de Jesse Lingard est encore incertain, mais il semble que la star de Manchester United ne quittera pas le club en janvier.

Le contrat actuel de Lingard expire à la fin de cette saison et en raison d’un manque de temps de jeu, il a clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour au-delà de l’été.

Selon The MEN, le club aimerait percevoir des frais pour le joueur s’il doit partir, mais ils reconnaissent que cela devient de plus en plus improbable, Lingard se contentant de rester jusqu’à la fin de la saison.

L’attaquant, qui a 29 ans aujourd’hui, a été en grande partie une figure périphérique cette saison, n’ayant réussi que deux départs dans cette campagne.

Ces deux départs ont eu lieu lors de la défaite de la Coupe EFL contre West Ham et lors du dernier match de groupe de la Ligue des champions alors que United avait déjà scellé la première place.

Il a réussi trois buts en seulement 267 minutes, dont un but gagnant contre West Ham et une passe décisive contre Villarreal.

Lingard est lié à un retour dans l’ancien club de West Ham, où il a bénéficié d’un prêt très fructueux la saison dernière.

Les Hammers ont tenté de l’éloigner d’Old Trafford cet été, mais ont été rebutés par l’évaluation de United.

Au moment d’écrire ces lignes, West Ham se situe au-dessus de United dans la ligue avec David Moyes qui fait un travail formidable avec le club basé à Londres.

Newcastle pourrait être une autre destination pour l’international anglais, alors que les méga-riches Geordies cherchent à s’établir au sommet du football anglais.

Alternativement, Lingard est libre de discuter d’un accord précontractuel avec des clubs étrangers à partir de janvier, ce qui signifie qu’un déménagement sur le continent n’est pas complètement exclu.

Avec le recul, Ole Gunnar Solskjaer aurait dû autoriser Lingard à partir cet été lorsque les clubs étaient disposés à lui offrir une sorte de rémunération, il est devenu très clair qu’il est trop bon pour perdre ses premières années assis sur le banc de United.