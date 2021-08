Jesse Lingard de Manchester United identifié comme remplaçant potentiel de James Maddison, mais l’as de Leicester est mis en garde contre un mouvement «latéral» d’Arsenal

Leicester préparerait une décision pour Jesse Lingard de Manchester United si James Maddison signait pour Arsenal avant la fin de la fenêtre de transfert.

football.london affirme que les deux équipes sont encore assez éloignées dans l’évaluation de Maddison, qui a été identifiée comme l’une des principales cibles de transfert du club cet été.

Maddison et Lingard pourraient tous deux faire des sorties définitives de leurs clubs respectifs cet été

Cependant, l’as des Foxes a été mis en garde contre un “déplacement latéral” vers les Emirats par l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan.

“Je ne pense pas que ce soit un mouvement en arrière, mais je ne pense pas non plus que ce soit un mouvement vers le haut pour aller à Arsenal”, a déclaré Jordan à talkSPORT.

“Arsenal est le fruit de notre imagination, c’est un club de rétroviseurs en ce moment. Nous ne savons pas si [Mikel] Arteta va être autre chose qu’une théorie parce qu’en ce moment il se trouve dans la catégorie théorie.

“Quand je regarde Leicester, je dis que si je suis Maddison, je signerais probablement pour Arsenal pour toutes les raisons telles que la reconnaissance, la taille et l’échelle de ce grand club de football historique.

Jordan ne pense pas que Maddison devrait envisager de déménager aux Émirats cet été

“Mais si je veux jouer pour un manager qui s’est avéré être un manager d’élite, bien que terminant deuxième de la Premier League alors qu’il aurait probablement dû le gagner, dominant le football écossais et réussissant bien avec Leicester, je resterais à Leicester.

« C’est une question difficile parce que nous comparons et contrastons constamment dans le but d’un débat, mais la déclaration la plus neutre est probablement qu’il s’agit d’un mouvement latéral.

“Je dirais que James Maddison est mieux servi en jouant dans une meilleure équipe de Leicester que dans une aspirante équipe d’Arsenal en reconstruction qui n’échappera pas au fait que Stan Kroenke les possède.

“Peu importe ce qu’ils font ou ne font pas, ils ont Stan silencieux, le milliardaire qui aime la médiocrité.

« Ils dépensent quelques livres cet été parce qu’ils en ont besoin aussi et tout ce truc d’ESL entre probablement dans l’assiette. Je pense toujours que Leicester est une meilleure équipe qu’Arsenal.

Pendant ce temps, Laura Woods, animatrice de talkSPORT Breakfast et fanatique des Gunners, a admis qu’elle n’était pas sûre que déménager dans le nord de Londres renforcerait les espoirs internationaux de Maddison.

L'animateur de talkSPORT, Woods, n'est pas non plus convaincu qu'Arsenal serait le meilleur choix pour le meneur de jeu de Leicester

“Je suis un fan d’Arsenal et j’ai l’impression d’avoir le droit de le dire, mais je ne pense pas que jouer pour Arsenal vous rendrait plus attrayant pour Gareth Southgate de vous appeler du côté anglais”, a commenté Woods.

“James Maddison était déjà sur leur radar, ce ne sont que les blessures de la première fois qui l’ont arrêté [being in the squad] et peut-être quelques autres choses cette fois-ci.

“Je pense qu’il est sur le radar depuis un moment, je ne pense pas que déménager à Arsenal améliorerait les choses.

“Je l’aime beaucoup et évidemment j’aimerais que ce mouvement se produise parce que je pense que cela améliorerait Arsenal.

“Je me demande combien d’argent Arsenal a vraiment pour construire cette équipe autour de lui.”

