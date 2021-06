Jesse Lingard débutera pour l’Angleterre contre l’Autriche malgré le camouflet de l’Euro alors que Gareth Southgate révèle que l’attaquant de Man United restera avec l’équipe aux côtés de James Ward-Prowse et Ollie Watkins

Jesse Lingard devrait jouer pour l’Angleterre contre l’Autriche mercredi soir – bien qu’il ait été exclu de son équipe pour le Championnat d’Europe.

L’attaquant de Manchester United, qui a joué en prêt à West Ham dans la seconde moitié de la saison, faisait partie des sept joueurs exclus du groupe provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate mardi.

.

Lingard devrait commencer le match amical de l’Angleterre contre l’Autriche mercredi

Mais Southgate a révélé que Lingard restera dans le groupe cette semaine avec James Ward-Prowse et Ollie Watkins, qui ont également été négligés pour la sélection dans l’équipe finale de 26 joueurs.

Tous les trois continueront à s’entraîner avec l’Angleterre pour le reste de la semaine et participeront aux deux matches amicaux qui auront lieu au Riverside Stadium, contre l’Autriche mercredi et la Roumanie dimanche.

Lingard est susceptible de commencer le premier match amical, certains joueurs ayant besoin de repos après leur participation à la phase finale européenne la semaine dernière.

Southgate a déclaré: “Pour moi personnellement, il a été très difficile de parler à Jesse, qui a tant donné à l’Angleterre, a si bien joué pour l’Angleterre pendant une longue période, James Ward-Prowse qui a été capitaine de l’Under- 21s puis Ollie Watkins, qui a connu une saison formidable avec Aston Villa.

«Ces trois-là, je leur ai donné la possibilité de rentrer chez eux s’ils le voulaient, mais ils étaient tous catégoriques, ils voudraient rester et faire partie du groupe.

« Ils savent qu’ils seront impliqués dans ces deux matches. Je pense que Jesse commencera probablement demain.

“Leur engagement a été exemplaire et leur professionnalisme a été brillant et signifie qu’hier après-midi, lorsque j’ai eu des conversations avec ces joueurs, bien qu’ils aient été déçus de savoir où ils en étaient et cela a signifié que l’atmosphère autour du camp est restée positive et très détendue. . “

.

Watkins a également choisi de rester avec le camp anglais pour les deux matches amicaux

L’Angleterre a des doutes sur les blessures à l’approche du tournoi, Harry Maguire et Jordan Henderson n’étant pas encore totalement en forme.

Southgate est autorisé à apporter des modifications à son équipe après le 1er juin si le médecin de l’équipe et un médecin de la commission médicale de l’UEFA confirment tous deux que la blessure ou la maladie est suffisamment grave pour empêcher la participation d’un joueur de l’équipe existante au tournoi.

Il y a donc encore un peu d’espoir pour Lingard, Ward-Prowse et Watkins qu’ils pourraient encore jouer un rôle à l’Euro.

Southgate a ajouté : « Je pense que chaque équipe est difficile car nous avons beaucoup de joueurs talentueux dans ce pays.

« Le plus difficile, c’est de ne pas pouvoir prendre des joueurs qui ont été avec nous lors des matches précédents et qui sont de si bons professionnels.

“Donc, je sais quelle déception c’est pour eux en ce moment de ne pas participer à un championnat majeur.

“Mais nous avons encore deux matches amicaux à atteindre, et il y a eu de nombreux exemples au fil des ans où il y a eu des blessures dans ces matches amicaux qui ont exclu des gens.

“Donc, il est encore temps pour ces gars-là même s’ils ne sont pas là en ce moment.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.