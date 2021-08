Jesse Lingard défie Solskjaer alors que la décision de transfert de Man Utd se profile

Jesse Lingard poussera à contrecœur à quitter Manchester United ce mois-ci s’il est négligé pour le choc de la Premier League dimanche à Southampton, selon un rapport.

Lingard a connu une période de prêt fructueuse avec West Ham dans la seconde moitié de la saison dernière, marquant neuf buts. Depuis lors, il est une cible pour le club alors qu’ils visent à s’appuyer sur la sixième place de la saison dernière. En effet, l’entraîneur de l’équipe première Stuart Pearce a récemment dévoilé le « secret de polichinelle » de son intention de ramener Lingard.

Cependant, une grande partie de leurs chances dépendent entièrement de sa situation à Manchester United. Un garçon de Warrington, Lingard a une affinité à vie avec le club et serait réticent à partir.

Cependant, ses chances de revenir avec son club parent sont toujours incertaines.

Le milieu de terrain offensif a marqué un but en trois matches de pré-saison. Mais il était absent pour le premier match de la saison de United contre Leeds après un récent test positif pour Covid-19.

Lingard est maintenant de retour à l’entraînement et pousse à l’action à St Mary’s ce week-end. En effet, il a servi un rappel de ses talents avec un but lors d’un match amical à huis clos contre Burnley mardi.

Maintenant, selon le Times, Lingard est prêt à pousser pour partir s’il n’a pas donné d’assurances sur son temps de jeu.

Et tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer pourrait chercher à apaiser ses craintes avec des mots, ce sont ses sélections d’équipe qui seront la clé. En effet, le rapport indique que Lingard pourrait demander à partir s’il était oublié pour le choc de St Mary dimanche.

Cela représentera cependant un énorme dilemme pour Solskjaer. Les Diables Rouges ont bien commencé leur saison en battant Leeds 5-1. Et la clé de ce succès a été l’excellente performance de héros du triplé Bruno Fernandes.

Sa présence du côté des États-Unis signifie que les chances de Lingard seront rares.

Et avec seulement un an sur son contrat de 100 000 £ par semaine, United sait que le meilleur moment pour vendre est maintenant.

Dans l’état actuel des choses, United valorise Lingard à 25 millions de livres sterling – des frais que West Ham n’est actuellement pas prêt à égaler.

Mais plus la date limite approche, et si Lingard pousse à partir, United n’aura peut-être pas d’autre choix que de négocier.

Gary Neville informe Lingard du score

La situation à laquelle Lingard est confronté en voyant Fernandes devant lui était un scénario évoqué par Gary Neville.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait le retour de Lingard à Old Trafford, Neville a eu une réponse brutale.

“Cela dépend des motifs”, a déclaré Neville à Sky Sports. « Si Jesse veut jouer, ce qu’il veut jouer, vous pouvez le voir, alors il devra partir.

« Parce qu’il ne jouera pas toutes les semaines, je pense que dans une équipe de Manchester United qui essaie de se classer deuxième ou premier de la ligue.

«Mais s’il est prêt à y retourner et à concourir et à être un joueur comme ça, il le pourrait. Daniel James est arrivé ces dernières semaines et il est à nouveau hors de l’équipe. Veut-il être ce type de joueur qui est un peu dedans et dehors ?

“Il ne fait aucun doute qu’il peut jouer pour Manchester United, mais il devrait être dans ce rôle.”

