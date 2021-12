Jesse Lingard désespérément recherché par Newcastle United et West Ham United – Man United News And Transfer News

Jesse Lingard est très demandé alors que la fenêtre de transfert de janvier approche dans les quatre semaines suivant son ouverture.

L’homme anglais a vu peu d’action en équipe première sous Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick cette saison malgré un excellent passage à West Ham dans la deuxième partie de 2020/21 qui l’a vu rappelé dans l’équipe d’Angleterre.

Les Hammers n’ont pas caché le fait qu’ils voulaient garder Lingard, mais le prix demandé de 30 millions de livres sterling par United était trop riche pour leur sang et le joueur est retourné à Old Trafford à la fin de la saison.

Mais ce manque de temps de jeu l’a laissé déstabilisé et il n’a pas signé de nouveau contrat avec les Red Devils, son contrat actuel expirant en juin.

Et les Hammers sembleraient rester enthousiastes. Le patron David Moyes répond régulièrement à des questions de conférence de presse sur un éventuel déménagement du joueur de 28 ans en janvier et fait peu pour dissiper les rumeurs.

« Je ne peux pas vraiment parler de lui car c’est un joueur de Manchester United et ce n’est pas à moi de parler », a déclaré Moyes (via Goal.com), avant de continuer à parler de lui.

«Mais il était vraiment bon pour nous. Jesse sait ce que nous pensons tous de lui ici. Ma déception pour Jesse serait que je pense que c’est un joueur de football tellement talentueux et qu’il ne joue pas.

« Les gens auraient pu penser que Jesse avait fait une différence ici. Mais les joueurs sont passés à autre chose et sont eux-mêmes passés à un autre niveau. Mais je dois dire que Jesse était une grande partie de cela.

Cependant, les espoirs du club londonien d’obtenir un accord à prix réduit en janvier pourraient être anéantis car les nouveaux riches de Newcastle ont également bel et bien jeté leur chapeau dans le ring.

Selon The Times, les Magpies ont fait de Lingard « leur priorité dans la fenêtre de transfert de janvier et sont prêts à proposer un accord qui fera de lui le plus gros revenu de l’histoire du club ».

Le rapport affirme que « des pourparlers ont déjà eu lieu avec les conseillers de Lingard et il s’est vu proposer un contrat de 4 ans et demi dépassant largement le salaire de 100 000 £ par semaine du meilleur salarié actuel du club, Miguel Almirón.

« Newcastle est prêt à offrir des frais de transfert substantiels à l’international anglais, malgré le peu de temps restant sur son contrat. United risque de perdre le joueur de 28 ans pour rien s’ils ne le vendent pas en janvier.

« Eddie Howe, l’entraîneur-chef de Newcastle, est resté timide au sujet des mouvements dans la fenêtre de transfert, conscient que l’équipe aura dû montrer une certaine forme avant cela pour tenter des signatures de haut niveau. »

Les patrons de United se frotteront les mains avec joie que Lingard puisse encore leur fournir un salaire décent à ce stade en déclenchant une guerre d’enchères.

Bien sûr, il se pourrait que le nouveau manager Ralf rangnick veuille garder le diplômé de l’académie à Old Trafford, mais avec une équipe dotée de talents offensifs, utiliser les fonds de sa vente pour décrocher un milieu de terrain défensif de premier plan pourrait être considéré comme une priorité plus élevée.