Jesse Lingard “devrait être dans l’équipe d’Angleterre” devant Reece James ou Trent Alexander-Arnold alors que l’entraîneur de West Ham, Stuart Pearce, admet sa déception

Stuart Pearce a admis qu’il était déçu de voir Jesse Lingard exclu de l’équipe finale d’Angleterre pour l’Euro 2020.

Le milieu de terrain a joué en prêt avec West Ham après avoir rejoint Manchester United en janvier, marquant neuf buts en Premier League en 16 matchs.

Lingard a été nommé joueur du mois de Premier League en avril

Il s’est frayé un chemin dans les plans de Gareth Southgate et a peut-être été un peu malheureux de ne pas faire partie de l’équipe de 26 joueurs.

Lingard fera cependant partie des matchs amicaux avant le tournoi et devrait commencer contre l’Autriche ce soir – avec des commentaires du match en direct sur talkSPORT.

Pearce, qui est l’entraîneur de l’équipe première des Hammers, aurait omis l’un des quatre arrières droits de l’équipe pour trouver de la place pour le joueur de 28 ans.

« Nous sommes vraiment déçus (il ne fait pas partie de l’équipe Euro 2020). Je suis ravi qu’il soit avec l’équipe et qu’il joue peut-être ce soir, ce qui sera fantastique et sera une autre occasion pour lui de dire ‘Gareth, si tu as besoin de moi, je suis là’ », a déclaré Pearce à talkSPORT Breakfast.

.

Pearce a pu constater à quel point Lingard a été brillant à West Ham

«Cela montre un peu le caractère des garçons qui veulent être là.

« Je ne pense pas qu’il aurait pu faire plus, sachant qu’il venait de l’extérieur. Au moment de Noël, personne ne parlait de l’implication de Jesse dans l’équipe d’Angleterre cet été.

“Crédit à lui, ses performances pour West Ham ont été exceptionnelles et c’est ce qui l’a fait entrer dans l’équipe en mars et l’a fait entrer dans l’équipe longue.

.

Reece James a aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions ce week-end et est dans l’équipe devant Lingard

« S’ils se blessent n’importe où dans l’équipe au cours des deux prochains matchs, ce qui, nous l’espérons, ne se produira pas, il sera le premier nom à venir compléter ce que nous avons.

« Personnellement, je lui aurais trouvé une place au prix d’un des arrières droits.

« J’ai travaillé avec lui de première main et il est dans une forme exceptionnelle. Il peut transformer un jeu pour vous et je sais comment il est dans le groupe.

Lorsqu’on lui a demandé qui aurait dû être laissé de côté, Pearce a déclaré: «Kyle Walker serait mon choix numéro un, il a été très bon et il peut jouer votre demi-centre droit.

.

Il y avait un doute sur la place d’Alexander-Arnold dans l’équipe, mais il a réussi

« Il est mon choix numéro un. Le fait que Trippier puisse jouer à l’arrière gauche pourrait le devancer devant Reece James et Trent (Alexander-Arnold).

« Alors vous êtes sur Reece James et Trent. À pile ou face, pour être honnête. Reece James, depuis Noël, a été légèrement meilleur que Trent, même s’il a connu une résurgence à la fin de cette année.

« La question que je me poserais probablement est combien de ces soi-disant arrières droits, Gareth les a qualifiés de bons joueurs, combien joueront dans le tournoi ?

“Le fait qu’il l’ait prolongé à 26, vous avez quelques choix génériques et l’un d’entre eux est Jordan Henderson. Je suis ravi de le voir faire partie de l’équipe en raison de son caractère et de ce qu’il représente.

“Entre Reece James et Trent, j’en aurais perdu un pour incorporer Jesse Lingard.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer