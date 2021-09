Jesse Lingard devrait jouer mercredi lors de la rencontre de la Coupe Carabao contre West Ham United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Jesse Lingard, a été en forme ces derniers temps et est sur le point de disputer son premier départ de la saison lors de la rencontre de la Coupe Carabao contre West Ham United.

Ayant déjà marqué deux buts cette saison à son retour de son prêt avec les Hammers, Lingard ressemble à nouveau à son ancien moi et fait son entrée dans la première équipe avec des apparitions régulières.

L’un de ses buts est venu contre Newcastle lors d’une victoire 4-1 dans les dernières secondes du match, tandis que son dernier but contre West Ham a été le vainqueur dans une victoire alléchante.

Le but de l’Anglais signifie que United reste à égalité de points avec les clubs occupant les première et deuxième places du championnat, Liverpool et Chelsea.

Selon The Mirror, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que le milieu de terrain de 28 ans jouerait mercredi soir.

“Il jouera mercredi car j’apporterai quelques changements”, a déclaré Solskjaer.

Lingard, qui a un contrat qui expire en cette fin de saison, devra faire beaucoup de bagarres pour regagner sa place dans le onze de départ principal.

Cependant, des pourparlers pour un nouveau contrat se seraient déroulés dans les coulisses, sans que l’on sache encore si Lingard restera ou non.

“Jesse a clairement indiqué qu’il voulait se battre pour sa place et faire partie d’une équipe de Man United qui se déplace”, s’est enthousiasmé le manager.

“Je ne peux pas parler pour Jesse maintenant, mais il contribue vraiment.”

Au cours des dernières saisons, les compétitions de coupe ont été utilisées pour reposer des joueurs clés alors que United concourait en Premier League et en Ligue des champions, il se peut donc que cela ne représente pas la plus grande réussite du joueur.

Cependant, il aura sa chance de prouver au patron pourquoi il mérite un nouveau contrat avant la fin de la saison.

Les fans de United espèrent voir plus de contributions de Lingard ce trimestre et espèrent qu’il restera pendant plus de saisons à venir s’il continue sa bonne forme.