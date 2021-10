Jesse Lingard dit que l’environnement de West Ham a aidé son état mental

Jesse Lingard dit que l’environnement de l’équipe à West Ham a été un facteur énorme pour aider le milieu de terrain à traverser une période difficile dans sa carrière la saison dernière, ainsi que son frère Lou, Ole Gunnar Solskjaer et Bruno Fernandes.

Dans un interview franche avec The Players Tribune, le milieu de terrain de Manchester United a parlé d’avoir été gelé à Old Trafford la saison dernière.

Lingard, 28 ans, a prêté à West Ham en janvier après qu’il eut remis en question son avenir dans le match à United.

De retour dans le mix à United et de retour dans l’équipe d’Angleterre, Lingard a déclaré que ses problèmes avaient commencé lorsqu’il s’était blessé à l’aine peu de temps après avoir joué pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018.

« À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus revenir là où j’étais. Je me débattais aussi bien mentalement que physiquement », a-t-il déclaré.

« Ma famille n’arrêtait pas de venir aux matchs, mais ils ne pouvaient même pas me regarder. Ils disaient : ‘Ce n’est pas toi. Ce n’est pas votre aura. Les jeux me passaient comme si je n’étais pas là. Comme un fantôme.

« J’aime le football. Aimez-le à mort. Mais il y a eu des moments où je me suis dit : « Je ne peux plus faire ça ».

Lingard a déclaré que Lou était passé au premier plan pendant le verrouillage. Et c’est son frère qui l’a convaincu qu’un prêt loin de United était la voie à suivre.

« À cette période de ma vie, il a vraiment progressé. Lou ne m’a jamais radié », a-t-il déclaré.

« C’est une histoire à propos de moi, mais en réalité c’est à propos de mon frère Lou. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Aucune chance. »

Lingard a finalement parlé au patron de United, Solskjaer, de ses problèmes personnels.

« C’était à mi-chemin de la saison dernière. Ole voulait que je reste à United et aide l’équipe en janvier dernier, mais pour mon propre bien, il a compris que je devais y aller. J’avais besoin de rejouer au football régulièrement et j’avais besoin d’un nouvel environnement.

« J’ai finalement trouvé le courage de parler à Ole et aux gars de United de tout ce que je traversais. Ce n’était pas une chose facile à faire, mais Ole n’est pas seulement un manager, c’est un ami. Je le connais depuis des lustres. Il m’a donné mes débuts dans la réserve il y a longtemps. Il me disait toujours : ‘Tout ce dont vous avez besoin, frappez à ma porte’.

« Quand je lui ai finalement parlé de tout ce qui se passait, sa réponse a été: » J’aimerais que vous veniez me voir plus tôt. «

Lingard cite également son prêt à West Ham comme une grande partie de son rétablissement après que ses nouveaux coéquipiers ont insisté sur le fait qu’il ne se retirait pas devant son téléphone ou n’écoutait pas de musique lorsqu’il était dans et autour de l’équipe.

« C’était comme ça partout à West Ham, des conversations correctes sur tout », a-t-il déclaré. « Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Plus de mm-hmm.

« Si nous dînions à l’hôtel, nous resterions là-bas pendant des heures à discuter. Cela nous a aidé à créer des liens en tant qu’équipe, et personnellement, cela m’a beaucoup aidé. »

Lingard séduit par les compliments de Bruno

Lingard a été nominé pour le joueur du mois de Premier League en février et mars et a finalement remporté le prix en avril.

« J’ai appelé Lou tout de suite. Cela ne s’est fait que lorsque j’ai dit à ma famille et que j’ai entendu à quel point ils étaient émotifs. Ensuite, je me suis dit, wow, c’est gros », a-t-il déclaré.

« Après cela, Bruno Fernandes m’a qualifié de ‘meilleur joueur de Premier League’ dans une interview avec United… moi ! Peux tu croire ça? Ça vient de Bruno !

« J’ai beaucoup d’amour pour Bruno. Il me laissait des messages de soutien tout au long de mon prêt. Obtenir cette reconnaissance de quelqu’un à son niveau était tout simplement incroyable.

«Quand je suis revenu à United, je me sentais comme une personne différente. Je suis plus mature, plus confiant. Je prends plus de responsabilités.

«Pour être juste, je dois remercier Moyes et les gars de West Ham pour cela. Bravo pour tout les garçons.

