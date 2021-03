Jesse Lingard DOIT arriver à l’Euro 2020 cet été et pourrait même être un acteur clé pour l’Angleterre.

C’est le point de vue de l’ancien ailier de West Ham et de Man City, Trevor Sinclair, après que le milieu de terrain ait impressionné à son retour en équipe nationale.

.

Jesse Lingard a débuté pour l’Angleterre contre Saint-Marin

Lingard a semblé revitalisé depuis qu’il a rejoint les Hammers en prêt de Manchester United en janvier.

Il était en disgrâce à Old Trafford et s’est joint à David Moyes à la recherche d’un football régulier.

Et la décision a porté ses fruits avec le joueur de 28 ans avec un brillant record de cinq buts et deux passes décisives en seulement sept apparitions en Premier League.

Cela lui a valu un rappel mérité de l’Angleterre et son premier match pour les Three Lions depuis 2019, comme il a commencé lors de la victoire 5-0 contre Saint-Marin jeudi.

Et Sinclair a fait l’éloge de Lingard non seulement pour sa performance, mais aussi pour son attitude en poussant à une sortie de prêt pour prouver sa qualité.

« Il a été une bouffée d’air frais avec sa performance », a déclaré Sinclair lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

«Il était frais, il avait faim, la qualité qu’il possédait le soir était superbe.

.

Lingard a joué 25 fois pour l’Angleterre

«Il a l’air affamé et qu’il apprécie vraiment son football. J’ai vu son interview où il a dit: «J’aurais pu me sentir désolé pour moi et céder».

«Encore une autre histoire où vous êtes allé dans les hauteurs et à la croisée des chemins, soit vous retroussez vos manches et vous vous sentez désolé pour vous-même et vous trébuchez sur votre lèvre. Il est parti pour le premier.

«Il a été brillant pour West Ham. Je n’ai pas été surpris de cette performance. Il prenait de petits angles, il sait quand avoir une ou deux touches, son mouvement et ses lignes de rupture du ballon.

«Sa forme physique pourrait être vraiment la clé de la décision de Gareth. Lorsque vous jouez contre des équipes internationales, c’est bien que tout le monde se mette le ballon sur pied et joue au joli football, mais vous devez faire beaucoup de courses désintéressées et bouleversantes derrière les défenses et les lignes. C’est ce qui brise et désorganise les défenses.

.

Jesse Lingard a été une révélation à West Ham

«Il a cela en abondance et Gareth le sait et pensera qu’il pourrait être un joueur clé pour l’Angleterre.

« Il aurait pu siéger à Manchester United et dire » Je devrais jouer, je suis en forme mais le gaffer ne me donne pas une opportunité « .

«Il a presque pris cette décision loin d’Ole Gunnar Solskajer, parti en prêt, il connaît David Moyes et a probablement eu des conversations et a dit: ‘Je veux jouer tout de suite, je suis prêt, je suis en forme et impatient de partir. ».

«Il est allé là-dedans, a parlé de frapper le sol en courant et a également marqué un mondial le week-end dernier.

«Il est venu et a pris cette confiance, cette croyance et cette colère – cette performance d’hier soir, même s’il n’a pas marqué, était exceptionnelle. Il était là-haut pour l’homme du match.

«Il a joué lui-même dans une position où il a toutes les chances de réussir.»