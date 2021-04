Jesse Lingard est le “ meilleur joueur de la Premier League sous sa forme actuelle ” et “ commencerait devant Raheem Sterling ” pour l’Angleterre, déclare Adrian Durham.

Jesse Lingard doit faire partie de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’équipe de l’Euro 2020 et pourrait commencer devant Raheem Sterling.

C’est le point de vue d’Adrian Durham de talkSPORT, qui affirme également que Lingard est le meilleur joueur de la Premier League sous sa forme actuelle.

Lingard l’écrase en prêt à West Ham et pourrait faire partie de l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020

Le milieu de terrain a été incroyable depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt de Manchester United, marquant huit buts en neuf apparitions en Premier League pour les Hammers ce trimestre.

Ses derniers exploits l’ont vu marquer deux buts dans une victoire 3-2 contre Leicester alors que West Ham poursuit sa quête d’une improbable place parmi les quatre.

Ayant été rappelé dans l’équipe des Trois Lions le mois dernier, les chances de Lingard de se qualifier pour les finales à venir augmentent, en particulier à la lumière du fait que James Maddison est l’un des joueurs de Leicester surpris en train de violer les règles du COVID.

Durham ne doute pas que Lingard devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre, ajoutant qu’il devancerait Sterling.

Sterling est un acteur clé pour Manchester City et l’Angleterre

Cependant, l’hôte de talkSPORT a déclaré qu’il était peu probable que Lingard maintienne la star de Manchester City hors de l’équipe.

À propos de Lingard, Durham a déclaré: «Il a été phénoménal, absolument phénoménal. Je pense qu’il ne fait aucun doute qu’il va aux Euros.

«Pour moi, en ce moment, et je sais que nous avons beaucoup de joueurs pour ce genre de postes dans l’équipe d’Angleterre, mais il commence pour l’Angleterre.

«Je dis même qu’il commence devant Sterling sur la forme actuelle. Je suis un grand fan de Raheem Sterling mais sous forme actuelle…

«Je ne dis pas que Lingard gardera Sterling hors de l’équipe, il y a un certain nombre de postes disponibles.

«Ce serait une surprise pour moi si Sterling commence mais de tous ces joueurs, lui, Sterling, Jack Grealish, Jadon Sancho, Mason Mount.

«Je pense que regarder les deux joueurs en forme sont Mount et Lingard en ce moment.

«Il y a beaucoup de confiance et de loyauté et c’est pourquoi Gareth Southgate l’a accompagné parce qu’il aime travailler avec lui.

«Maddison est hors de propos… Grealish est absent depuis un moment maintenant, allait-il toujours faire partie de l’équipe d’Angleterre? S’il avait joué à tous les matchs, il aurait pu entrer.

Southgate a un certain nombre de décisions difficiles à prendre avant l’Euro 2020

«Je pense toujours qu’il y a un débat… Je pense que Gareth Southgate pourrait avoir des doutes sur le fait de l’emmener.

«Il doit prendre Phil Foden, je pense que c’est une évidence. Sterling va partir, si la forme de Sancho il va, si la forme de Marcus Rashford il va, Mount définitivement.

«Il doit définitivement prendre Lingard. S’il y a un match contre l’Angleterre demain, Jesse Lingard commence.

“Sur la forme actuelle, je pense que Jesse Lingard est le meilleur joueur de la Premier League.”

Et s’exprimant au bar des sports de lundi soir, Jason Cundy était en accord total avec Durham, qui, selon lui, devait s’éloigner de la bulle d’Old Trafford afin de relancer sa carrière.

“Il est en feu et sous la forme de sa vie”, a déclaré Cundy.

«Et si vous regardez le club pour lequel il joue, il est passé par une académie qui produit d’énormes quantités de talents et vous avez des joueurs qui continuent et maintiennent leur statut dans l’équipe.

talkSPORT

Cundy a fait l’éloge de Lingard au bar des sports de lundi

«Mais j’avais l’impression qu’il était peut-être impressionné par certaines des grandes signatures comme [Paul] Pogba et [Bruno] Fernandes qui sont entrés.

«S’éloigner de cette situation et être un petit poisson dans un grand étang à Manchester United, il est maintenant l’homme [at West Ham].

«On a l’impression qu’il s’est dit ‘Je viens de United et d’Angleterre et je vais vous montrer à quel point je suis bon’.

«Personne n’aurait pu prédire cela. Mais pour le moment, il est aussi bon que tout dans la ligue depuis qu’il y est.

Andy Goldstein a semblé décontenancé par le point de vue audacieux de son co-animateur, mais Cundy a insisté: «Depuis qu’il est à West Ham, il est juste là-haut. [with the best] copain.

“En ce moment, Jesse Lingard est là-haut avec certains des meilleurs joueurs de la Premier League.”