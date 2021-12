Jesse Lingard est sur la liste de souhaits de West Ham United pour janvier – Man United News And Transfer News

David Moyes pourrait être à nouveau à la recherche de Jesse Lingard en janvier alors que Manchester United cherche à se débarrasser de ses joueurs.

L’un des sujets les plus brûlants du club cette saison est de savoir si le milieu de terrain signera un nouvel accord et avec des rapports récents affirmant que les pourparlers se sont effondrés, il s’agit maintenant de savoir quand, et non si, Lingard part.

Le joueur de 28 ans a bénéficié d’un prêt réussi aux Hammers après avoir accepté de rejoindre le club pour un prêt de six mois il y a moins d’un an.

Le club voulait qu’il revienne cet été après avoir assuré le football européen pour cette saison, mais les deux parties ne se sont jamais entendues sur un accord.

Selon le Daily Star, le club basé à Londres est prêt à dépenser son argent en janvier afin de le sécuriser plus rapidement.

David Moyes a réitéré ses intentions d’augmenter les options de son équipe en janvier et Lingard semble être un choix parfait compte tenu de l’amour que les fans lui ont donné pendant qu’il était là-bas.

« Il faut acheter les bons joueurs. Bien sûr, nous voulons nous renforcer et continuer à nous améliorer pour défier les équipes au sommet », a déclaré le manager.

« Si c’était aussi simple que d’acheter des joueurs, nous irions tous le faire ».

« Ici à West Ham, nous avons acheté beaucoup de joueurs dans le passé, mais si vous n’obtenez pas les bons joueurs, cela ne fonctionne pas toujours. »

Il est sûr de dire que le court séjour de Lingard au club a fonctionné après avoir marqué neuf buts cruciaux en championnat en 16 apparitions.

Il a toujours espéré qu’il pourrait revenir cette saison s’il ne pouvait pas entrer dans l’équipe de United, mais est resté fidèle à son club d’enfance et est resté.

Cependant, même après sa loyauté, il n’a pas encore commencé un match de Premier League depuis son retour au club.

Moyes espère sécuriser Lingard dès que possible, car les clubs européens pourront négocier un accord contractuel à partir de janvier en raison de l’expiration de son contrat.

Le point de vente conclut en disant que le manager est toujours intéressé à conclure un accord mais qu’il se concentre uniquement sur les matches avant l’ouverture de la fenêtre de transfert.