Jesse Lingard et Luke Shaw de retour dans l’équipe d’Angleterre, alors qu’Ollie Watkins a choisi devant Patrick Bamford tandis que Trent Alexander-Arnold est parti avec Gareth Southgate ne choisissant aucun joueur de Liverpool

Gareth Southgate a rappelé Luke Shaw, Jesse Lingard et John Stones dans sa dernière équipe d’Angleterre et a donné les premiers appels à Ollie Watkins et Sam Johnstone.

Le patron des Three Lions a nommé une équipe de 26 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre ce mois-ci, ce qui les voit affronter Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne.

. – . Watkins a été très impressionnant pour Villa cette saison

Jude Bellingham a été inclus mais Southgate ne s’attend pas à pouvoir faire appel à l’adolescent, le Borussia Dortmund lui refusant l’autorisation de voyager en raison des règles de quarantaine en Allemagne.

Aucune star de Liverpool n’a été sélectionnée, Trent Alexander-Arnold ayant été abandonné alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux du football mondial il y a 12 mois.

Jadon Sancho passe à côté d’une blessure, tandis que Jack Grealish, James Maddison et Tammy Abraham ne sont pas inclus pour avoir été confrontés à leurs propres problèmes.

L’attaquant de Leeds, Patrick Bamford, avait été largement pressenti pour un appel, mais Southgate s’est tourné vers Watkins, qui a impressionné depuis qu’il a rejoint Villa de Brentford cet été.

Sur Watkins et Bamford, le patron de l’Angleterre a déclaré: «(Bamford était) très proche. Il y a un certain nombre de positions dans cette équipe qui ont été très proches et nous avons senti que nous voulions un attaquant supplémentaire.

«Nous sommes vraiment satisfaits de Harry (Kane) et (Dominic) Calvert-Lewin et de ce qu’ils ont fait. Tammy Abraham n’a pas vraiment été impliquée pour Chelsea au cours des quatre à six dernières semaines.

«Et à la fois Ollie et Patrick en particulier, leur bilan de buts a été bon. Nous aimons les personnalités des deux. Ollie est un joueur avec lequel nous avons eu moins d’interactions dans le passé. Ça va être bon de le connaître.

«Nous aimons son pressing, la vitesse et les courses derrière. Il a quelques améliorations à faire pour enchaîner le match, mais lors de sa première saison en Premier League dans un grand club, il a fait exceptionnellement bien.

«Cela a été un appel très serré parce que tout ce que j’ai dit à propos d’Ollie, j’aurais pu le dire aussi pour Patrick, donc il est très malheureux.

Le gardien de West Brom, Johnstone, qui a brillé pour les Baggies assiégés cette saison, reçoit sa première convocation à la suite d’une blessure au numéro un anglais Jordan Pickford.

Southgate a également confirmé que le gantier de Newcastle, Karl Darlow, était pris en compte.

GETTY Qui a le maillot n ° 1 n’est en aucun cas cloué, mais Johnstone a une chance de faire ses preuves à Southgate ce mois-ci

. – . Il est peu probable que Bellingham puisse jouer malgré son appel

Southgate a déclaré: «Karl Darlow a eu une très bonne saison pour Newcastle. Il s’est probablement retrouvé hors de l’équipe au mauvais moment à bien des égards.

«Mais Sam Johnstone, dans une équipe qui a connu une saison difficile, a gardé un très bon niveau de performance. Il est à l’aise en possession et en gardant le ballon hors de son filet.

Alexander-Arnold est remarquable par son absence de l’équipe, Southgate affirmant que la star de Liverpool n’a pas joué au niveau où il était ces dernières années.

L’arrière latéral de Manchester United, Shaw, est de retour sans avoir joué pour l’Angleterre depuis deux ans et demi, tandis que le défenseur central de Man City Stones et Lingard en prêt de West Ham sont de retour pour la première fois depuis 2019.

Au sujet des trois rappels, Southgate a déclaré: «Jesse des trois, vous devriez dire qu’il est un peu plus chanceux d’être. Je pense que Luke et John se sont produits pendant un certain temps.

«Nous avons des blessures dans les zones offensives qui ont ouvert une opportunité pour Jesse, mais je dois dire que ses performances pour West Ham ont été excellentes. Nous savons qu’il peut performer au niveau. »

. Lingard est un joueur qui renaît depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt

L’inclusion de Bellingham est intéressante étant donné que la Fédération de football s’attendait à ce que les restrictions de voyage régionales liées aux coronavirus en Allemagne l’excluent.

Southgate a ajouté: «Nous ne savons pas s’il pourra jouer, mais nous l’avons laissé dans l’équipe et pour le moment, il semble que nous ne serons pas en mesure de le prendre, mais les règles le peuvent. changer si rapidement et pendant que nous enquêtons encore, nous voulions le nommer dans l’équipe.