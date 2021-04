Darren Gough a comparé l’incroyable effort solo de Jesse Lingard contre Wolverhampton Wanderers à l’effort sublime de Diego Maradona contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986.

Cependant, son collègue de Drive, Adrian Durham, n’a pas tardé à s’assurer que les attentes du milieu de terrain de West Ham United étaient mesurées, malgré sa forme incroyable.

Jesse Lingard est le fer de lance de l’improbable charge de West Ham en Europe

Depuis ses débuts aux Hammers le 3 février, aucun joueur n’a plus d’implication dans les buts que Lingard en Premier League et ses six buts et trois passes décisives ont maintenu le club dans une poursuite improbable de la Ligue des champions.

Le superbe but en solo de l’attaquant a inspiré les nerveux Hammers qui ont survécu à un combat des Wolves pour gagner 3-2 et se hisser au quatrième rang de la Premier League.

Lingard a également joué un rôle clé dans les grèves de première mi-temps pour Pablo Fornals et Jarrod Bowen – pour mettre les Hammers 3-0 – et ressemble à un joueur complètement différent de celui qui a démissionné sur le banc de Manchester United.

L’équipe de David Moyes a quatre points de retard sur Leicester, troisième, qu’ils accueillent dimanche, et un point d’avance sur Chelsea après avoir profité de la défaite choc des Blues face à West Brom.

Le prêteur de Manchester United a marqué un somptueux premier match pour les Hammers contre les Wolves

Lingard a surmonté les défis apprivoisés de Dendoncker et Romain Saiss avant de tirer devant Patricio de 12 mètres

Avec Declan Rice potentiellement absent pour la saison et Michail Antonio un doute pour le match contre les Foxes après avoir boité avec seulement une demi-heure de jeu à Molineux, Lingard devient rapidement un talisman pour les hommes de Moyes.

S’exprimant moins de 24 heures après le but étonnant, Goughie de talkSPORT n’a pas pu s’empêcher de comparer l’effort de Lingard à la course mazy de Maradona et à terminer contre les hommes de Bobby Robson il y a environ 25 ans.

Il a dit: «Lingard, la forme dans laquelle il est, c’était comme regarder Maradona hier!

«Il a eu le ballon, il courait avec lui à ses pieds et ils n’ont pas pu l’attraper. Tellement rapide, la supercherie, directe… tout.

Maradona a marqué le plus grand but jamais marqué de l’histoire du football lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique

Malgré l’extase de son partenaire de diffusion, Durham était un peu plus calme dans son évaluation du joueur de 28 ans, qui a une décision sérieuse à prendre quant à son avenir après une forme aussi fulgurante.

Il a déclaré: «Vous pouvez voir pourquoi il est de retour dans l’équipe d’Angleterre, mais cela est vraiment basé sur la confiance de Gareth Southgate en lui.

«Attendons juste une seconde; Lingard a été brillant, mais il a disputé huit matchs avec West Ham United. Donc, je ne pense pas vraiment que nous puissions dire qu’il est le joueur de l’année ou quelque chose comme ça.

« Il a très bien fait, c’est excitant de regarder West Ham, c’est excitant de le regarder et c’est une histoire qui fait du bien, n’est-ce pas? »

.

Moyes mène le top quatre surprise de West Ham avec Lingard en tant que n ° 10

Avec seulement huit matchs à jouer et le football de la Ligue des champions une réelle possibilité, l’ancien international anglais a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que Lingard commence pour les Hammers, et encore moins à avoir un impact aussi énorme.

«Il est le coup de pouce dont ils avaient besoin», a ajouté Gough. «Il est arrivé au bon moment.

«Ils jouaient bien à l’époque et je me souviens avoir pensé: ‘Il ne va même pas entrer, va probablement devoir quitter le banc.’

«Mais David Moyes savait ce qu’il voulait, le mettre, il sait comment il veut jouer et il leur donne juste ce petit plus.