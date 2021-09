Jesse Lingard explique la célébration du but de l’Angleterre inspirée de Ronaldo

Jesse Lingard a déclaré que la célébration de son but pour l’Angleterre contre l’Andorre à Wembley dimanche était un “petit cadeau de bienvenue” pour le retour de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a effectué 11 changements par rapport à l’équipe qui a battu la Hongrie 4-0 jeudi. Et le milieu de terrain de United Lingard a été l’un de ces changements alors que les Three Lions ont perdu 4-0.

Lingard a ouvert le score et a ajouté une seconde après la mi-temps, tandis que Harry Kane a marqué sur place et Bukayo Saka, qui fêtait son 20e anniversaire, a complété la victoire avec un quatrième en retard.

C’était le premier début de saison de Lingard après son retour à United cet été après son prêt à West Ham.

Le joueur de 28 ans a marqué neuf buts et récolté quatre passes décisives en 16 matches de Premier League après avoir été prêté en janvier.

Mais ses chances de retour en équipe première à Old Trafford semblent minces et il s’est retrouvé sur le banc. Lingard n’est apparu que quatre minutes pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison. En fait, il n’a pas réussi à faire partie de l’équipe contre Leeds lors de la première journée de la saison.

Et le retour de Ronaldo n’améliorera guère ses chances d’entrer dans le premier XI de Solskjaer. Mais il avait l’air vif contre Andorre et a parlé de ses célébrations de but pour beIN SPORTS.

JLINGZ x CR7 ! ?? Jesse Lingard a combiné les deux célébrations après avoir donné l’avantage à l’Angleterre contre Andorre ! ?? – Sky Sports Football (@SkyFootball) 5 septembre 2021

Lingard a déclaré que lui et Mason Mount s’étaient arrangés pour organiser la célébration emblématique «Siu» de Ronaldo s’il parvenait à marquer.

“Mason et moi pensions aux célébrations cette semaine et nous avons évidemment mélangé ma célébration avec celle de Cristiano et j’ai dit que je le ferais si je marquais”, a-t-il déclaré, via Metro.

Lingard se sent “parfait”

« C’est un petit cadeau de bienvenue pour lui. Il s’installera très rapidement et cela aidera énormément l’équipe cette saison.

Parlant de ses débuts à Wembley, Lingard a ajouté : « C’est incroyable. C’est toujours incroyable de porter un maillot de l’Angleterre, mais marquer et bien faire pour son pays est parfait.

“Je pense que les gars ont bien joué aujourd’hui, c’était une performance professionnelle et nous allons à nouveau contre la Pologne.

« C’est toujours un grand sentiment de marquer pour votre pays. Ce sont des moments qu’on n’oublie pas et, bien sûr, mes coéquipiers m’ont aidé aujourd’hui avec ça.

« Nous devions aborder ce match avec professionnalisme. Et nous savions ce qu’était l’Andorre, nous savions qu’ils allaient s’asseoir – parfois appuyer et parfois s’asseoir dans un bloc bas.

“Nous avons été patients tout au long du match et nous avons réussi à déplacer le ballon très rapidement et à trouver des occasions de percer la défense et de marquer les buts que nous avons marqués.”

