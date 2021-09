Jesse Lingard explique les raisons de la célébration emblématique de son premier but – Man United News And Transfer News

in

Le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a marqué un doublé lors de son match avec l’Angleterre où il a célébré son premier but en utilisant la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo “Sui”.

L’attaquant portugais est revenu à Man United pendant les derniers jours du mercato et de nombreuses personnes, dont Lingard, ont réagi avec joie à l’arrivée finale du mercato.

Tel que rapporté par The Peoples Person, Lingard était en pleine forme hier, marquant deux buts contre Andorre.

Sa sélection pour cette fenêtre internationale a été une surprise pour de nombreux fans, le joueur n’ayant joué que quelques minutes de compétition depuis sa convocation aux matches amicaux internationaux avant les Championnats d’Europe.

Dans un article du Metro, Lingard a expliqué pourquoi il a célébré son premier but de la même manière que la célébration “Sui” de Ronaldo.

Lingard a également ajouté sa propre touche à la célébration avec sa routine normale mélangée à celle de Ronaldo.

S’adressant à beIN SPORTS peu de temps après le match, Lingard a révélé qu’il avait promis à la star anglaise Mason Mount que s’il marquait un but, il ferait la célébration emblématique de Ronaldo ‘Sui’.

“Mason et moi pensions aux célébrations cette semaine et nous avons évidemment mélangé ma célébration avec celle de Cristiano et j’ai dit que je le ferais si je marquais.”

« C’est un petit cadeau de bienvenue pour lui. Il s’installera très rapidement et cela aidera énormément l’équipe cette saison.

Les fans de United seront ravis du fait que Ronaldo ait eu un si grand impact sur les joueurs et il est clair que la signature a eu un impact positif sur cette célébration.

Les Red Devils affrontent Newcastle ce week-end en Premier League et les fans espèrent voir un deuxième début pour Ronaldo après avoir attendu patiemment depuis la fin de la fenêtre de transfert il y a quelques jours.

Beaucoup se demanderont si Lingard aura jamais la chance de se combiner avec quelqu’un qu’il admire, surtout après sa forme brillante ces derniers mois.