Jesse Lingard fait la célébration emblématique du nouveau coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo après avoir marqué le premier but pour l’Angleterre

Il est juste de dire que Jesse Lingard est enthousiasmé par le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Le joueur de 28 ans a marqué le premier match de l’Angleterre contre Andorre et a fait la célébration emblématique de son nouveau coéquipier après avoir marqué.

Lingard a copié la célébration emblématique « Siu » de Ronaldo

. – .

Nous sommes prêts à voir cette célébration plusieurs fois cette saison

Ronaldo a scellé un retour époustouflant à Old Trafford la semaine dernière après 12 ans d’absence du club.

Il devrait rejoindre les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer cette semaine alors qu’il se prépare pour ses deuxièmes débuts à Old Trafford contre Newcastle.

Plus tôt cette semaine, le joueur de 36 ans a ajouté un nouveau record à sa collection déjà scintillante en faisant à lui seul franchir la ligne d’arrivée contre l’Irlande.

Il a marqué deux magnifiques têtes tard pour sceller un revirement spectaculaire pour les vainqueurs de l’Euro 2016.

.

Ronaldo a rejoint Man United 12 ans après son départ pour le Real Madrid

Son premier but l’a devancé du record de 109 buts qu’il avait précédemment partagé avec l’attaquant iranien Ali Daei.

Et après l’affrontement, il a dédié son record de 111 buts internationaux à sa nation.

Il a déclaré sur le site officiel de la Fédération portugaise de football : « Je suis très heureux pour les deux buts et le record, mais surtout pour que l’équipe y croie jusqu’au bout.

«C’est la motivation et le désir que j’ai de continuer à jouer au football. Si nous nous levons chaque jour en voulant faire de notre mieux et nous donner de la joie, nous avons une grande motivation.

« Ce record est le mien et unique. Il me manquait un but et j’en ai marqué deux, je suis extrêmement content. Je le dédie à tous les Portugais et à toute l’équipe. Nous avons dû souffrir jusqu’au bout.

