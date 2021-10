Jesse Lingard: la star de Manchester United admet vouloir abandonner le football – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Jesse Lingard, s’est ouverte sur la période la plus sombre de sa carrière, expliquant où et quand tout s’est mal passé pour lui.

L’international anglais semblait connaître un déclin irréversible mais a réussi à se tirer des profondeurs de l’enfer pour redevenir un joueur percutant du club.

Lingard a écrit dans The Players’ Tribune : « Mais ensuite, juste après mon retour pour la saison 2018-19, j’ai eu cette blessure à l’aine. Ostéite pubienne. Un bon méchant.

« J’ai toujours couru beaucoup dans les matchs, comme 12, 13 kilomètres. Cela prend un péage, mais j’avais toujours été capable de me pousser. Cette fois c’etait different.

« Je ne pouvais pas continuer. Après quelques matchs, j’ai arrêté. Je ne pouvais pas jouer, je ne pouvais pas m’entraîner. Mon corps en avait juste assez. Tout s’est arrêté, juste au moment où j’étais à ce niveau.

« José Mourinho était le manager de Manchester United à l’époque et… eh bien, il n’aimait pas vraiment que ses joueurs soient blessés. Il ne voulait pas le savoir.

« Et je me dis ‘Ce n’est pas de ma faute, n’est-ce pas, patron ?!’. Moi et José avions une bonne relation en général, cependant, je dois dire. Il était bon avec moi.

«Avant toutes les blessures, il m’a fait confiance, m’a fait participer à des matchs importants. Nous avons gagné des trophées et il a fait de moi un gagnant. Il pourrait juste faire ressortir ce côté en vous.

«Mais en termes de blessures, oui, c’était difficile, parce qu’il ne voulait pas l’entendre.

« À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus revenir là où j’étais. J’avais du mal mentalement et physiquement…

Il a ajouté : « J’aime le football. Aimez-le à mort. Mais il y a eu des moments où je me suis dit : ‘Je ne peux plus faire ça.’ ».

L’article complet original fournit certainement plus d’informations et de contexte, mais il est intéressant de voir, en plus des problèmes hors du terrain, à quel point une blessure peut avoir un impact.

Un petit coup à Lingard a vu sa carrière s’envoler, montrant à quel point les footballeurs méritent beaucoup de crédit pour avoir fait face à des blessures de toutes sortes et retrouver leur meilleure forme.

Certains joueurs parviennent même à revenir mieux qu’ils ne l’étaient et dans un sens, l’ancien diplômé de l’académie a fait de même, même si cela lui a pris un certain temps.

La polyvalence et la capacité naturelle de Lingard en font une option utile, mais s’il espère être une star de départ du XI, ce navire a navigué lorsque Bruno Fernandes a été recruté.

Ole Gunnar Solskjaer a essayé d’utiliser le joueur de 28 ans au milieu de terrain offensif pendant une demi-saison ou plus avant d’être contraint de se tourner vers le marché pour trouver l’étincelle dont il avait besoin. Il est sûr de dire qu’il l’a fait.