Jesse Lingard: les fans de Manchester United réagissent aux nouvelles de prolongation de contrat rejetées – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United étaient loin d’être satisfaits après que la nouvelle soit apparue que Jesse Lingard aurait rejeté une nouvelle offre de contrat.

Selon la BBC, Lingard s’inquiète de son temps de jeu après l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Lingard a brillamment joué lors de la pause internationale, marquant deux fois pour l’Angleterre contre Andorre lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Le joueur de 28 ans a encore un an sur son contrat actuel et a suscité l’intérêt des clubs de la Premier League et des environs.

Lingard a rejoint West Ham United en prêt en janvier dernier pour la moitié de la saison.

Il a illuminé le London Stadium, marquant neuf buts et enregistrant quatre passes décisives en 16 matchs disputés.

Ses contributions ont été un facteur important dans la qualification de West Ham pour la Ligue Europa.

David Moyes était particulièrement désireux de signer Lingard de manière permanente, mais United n’a pas bougé de son prix proposé de 30 millions de livres sterling.

Du point de vue du football, il est logique que United fasse avancer Lingard.

Le style de jeu de contre-attaque de West Ham convient au joueur de 28 ans, qui s’épanouit avec de l’espace derrière la défense.

Chez United, il a eu du mal à performer contre des équipes qui déploient souvent un bloc bas.

De plus, les Diables Rouges sont empilés dans les positions d’attaque.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Amad Diallo, associée à l’émergence de Mason Greenwood, rend extrêmement difficile pour Lingard de percer dans la première équipe de Man United.

Cependant, les Red Devils sont déterminés à garder leur homme, Solskjaer optant pour une équipe solide capable de concourir dans toutes les compétitions.

Au cours des prochaines semaines, il sera intéressant de voir quel rôle Lingard joue dans cette équipe United.