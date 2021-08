Jesse Lingard parle des luttes mentales et de la renaissance de sa carrière à West Ham – Man United News And Transfer News

Jesse Lingard a parlé des temps sombres qui ont failli faire dérailler sa carrière et sa renaissance la saison dernière à West Ham.

La star de Manchester United a parlé exclusivement à Jamie Redknapp du Daily Mail et a tout couvert, de la santé mentale au «projet Jesse 2.0».

« Ma confiance a été abattue. Vous pouvez être ce gars insouciant, rebondissant sur le terrain d’entraînement, mais au fond de vous, vous portez ce sourire comme un masque.

« Le match me passait à côté. J’avais l’impression de ne pas être là. J’étais en train de mettre les choses en bouteille et de ne dire à personne ce qui se passait.

Il a également évoqué ses batailles contre l’alcool :

«Nous avons eu des moments pendant les mauvaises périodes où j’ai commencé à boire la nuit et ce n’était pas moi. Mon père n’a jamais été un gros buveur. Ma mère n’a jamais été une grande buveuse. J’avais tellement embouteillé dans ma tête que j’avais eu recours à l’alcool pour essayer d’atténuer la douleur.

Alors que les murs semblaient se refermer, le joueur de 28 ans a fait appel à deux personnes très importantes pour remettre sa carrière sur les rails à la fois pour United et pour l’Angleterre.

Le frère Louie Scott et l’entraîneur de la Grèce des moins de 17 ans Alexandros Alexiadis ont tous deux joué un rôle essentiel non seulement en offrant une analyse tactique et une motivation, mais en lui rappelant qui il était et ce qu’il représentait.

« Je ne jouais pas alors j’étais à terre. Heureusement, Louie m’a envoyé des vidéos de mes moins de 21 jours pour United et l’Angleterre. Il essayait de me faire réaliser à quel point j’avais été un bon joueur.

“Regarde ça! Regarde ça! Alors, je l’ai fait et j’ai pensé, vous savez quoi? Je ne peux pas jeter ça. Cela m’a donné confiance et ce premier confinement m’a donné une chance de réévaluer ce que je voulais dans la vie. »

Malgré des flirts avec un déménagement à l’étranger, Lingard a finalement été prêté à West Ham pour la seconde moitié de la saison dernière.

Ayant très peu joué au football cette saison (seulement trois matches de coupe) lors de sa signature pour les Hammers en janvier 2021, les attentes ont été mesurées lors de ses débuts contre Aston Villa.

Mais ce qui a suivi était sans aucun doute la meilleure forme de sa carrière, à travers 16 matchs, Lingard a marqué neuf buts et cinq passes décisives, remportant à la fois les prix du joueur et du but du mois et se forçant à revenir dans l’équipe d’Angleterre – quelque chose qui semblait presque impossible six mois auparavant. .

« Cela a parfaitement fonctionné. Je n’aurais pas pu demander un meilleur prêt. Je soutiendrai toujours West Ham. Ils resteront dans mon cœur et je conserverai ce lien avec eux.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement où se trouve l’avenir de Lingard, mais ce que l’on ne peut nier, c’est la force et le courage que possède le garçon local et pour cette raison, chaque fan de United ne devrait lui souhaiter que le meilleur.