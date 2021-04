Jesse Lingard peut concurrencer Bruno Fernandes et sera “ désespéré ” de jouer pour Man United, estime Paul Scholes, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est prêt à accueillir de nouveau le meneur de jeu après un prêt étonnant de West Ham

Paul Scholes pense que Jesse Lingard sera “ désespéré ” de jouer pour Manchester United alors qu’il l’a soutenu pour fournir de la concurrence à Bruno Fernandes la saison prochaine.

Le joueur de 28 ans a été une révélation en prêt à West Ham, marquant huit fois et contribuant quatre passes décisives en seulement neuf apparitions pour la Ligue des champions à la poursuite de Hammers, qui aimerait signer le meneur de jeu anglais de manière permanente.

La forme de Lingard a alerté certains des plus grands clubs du football mondial

Cependant, la perspective que cela se produise en ce moment semble improbable, le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, admettant qu’il “ accueillera à nouveau ” Lingard la saison prochaine.

“Jesse a été brillant depuis son départ et j’ai répondu à cela plusieurs fois”, a déclaré le Norvégien avant le match retour de son équipe en quart de finale de la Ligue Europa contre Grenade – qui est en direct sur talkSPORT 2.

«Égoïstement, nous aurions pu le garder car il a toujours un rôle à jouer.

«Jesse est un garçon fantastique partout, Man United de bout en bout, il n’a jamais gémi ou ne m’a jamais causé de problème.

Solskjaer veut que Lingard retourne à Old Trafford après l’achèvement de son prêt

«Il vient juste d’arriver, a travaillé très dur et méritait une chance de jouer plus au football. C’est pourquoi nous l’avons laissé aller à West Ham, car il méritait une chance pour ce qu’il a fait tout au long de sa vie à Man United.

«Bien sûr, nous lui souhaitons la bienvenue. J’espère qu’il ira aux Euros, car avec ses performances maintenant et la confiance qu’il a, je ne pense pas que cela le dépasse.

«J’espère qu’il a terminé en force dans la ligue. C’était différent ici, la forme Bruno [Fernandes] a joué sans doute dans la position privilégiée de Jesse.

«C’était juste une décision que nous avons prise. Je suis ravi pour Jesse et je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison jusqu’à son retour.

S’adressant à talkSPORT 2, Scholes – la légende de United qui a entraîné Lingard à l’époque de son académie – a déclaré que l’impact qu’il avait eu à West Ham était probablement meilleur que quiconque aurait pu l’imaginer.

Et il insiste sur le fait qu’il pourrait encore avoir un rôle à jouer à Old Trafford.

“Il avait vécu une période difficile à United et je pense que tout cela était dû à l’arrivée de Bruno Fernandes”, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Tracey Neville sur talkSPORT 2.

«Ce sont des joueurs dans des positions similaires et vous ne pouvez pas contester ce que Bruno a fait.

talkSPORT 2

Scholes a beaucoup travaillé avec Lingard au début de sa carrière à United

«Jesse avait besoin de jouer au football – il avait besoin d’une chance – et West Ham lui a donné cette chance.

«Je connais la qualité de Jesse. J’ai travaillé avec Jesse à 18/19 ans en tant qu’entraîneur donc je connais la qualité qu’il possède.

«Sa forme physique n’allait jamais être un problème même s’il n’avait pas joué depuis un moment, il est tellement professionnel et en forme.

«Il a été sensationnel. Pour Ole, je pense que ce serait formidable de le revoir pour donner un peu de concurrence à Bruno Fernandes.

«Quand il ne le fait pas tout à fait, nous avons un joueur en Jesse Lingard qui est capable d’atteindre les mêmes sommets.

«Ses chiffres depuis qu’il est à West Ham ont été aussi bons que ceux de Bruno, donc c’est toujours sain d’avoir de la compétition dans l’équipe.

«J’espère que Jesse est prêt pour ça et Ole veut qu’il le fasse aussi.»

L’arrivée de Fernandes au club en janvier dernier a poussé Lingard plus loin dans l’ordre hiérarchique

Pressé de savoir s’il retournerait à United s’il était à la place de Lingard, Scholes a répondu: «Bien sûr que je le ferais. Je voudrais me prouver que je peux jouer dans cette équipe et jouer chaque semaine.

«Ça va être difficile de faire ça si Bruno Fernandes est en forme chaque semaine. Ça va être dur pour lui, mais le garçon que je connais à Jesse est un garçon de Man United.

«Il sera désespéré de jouer pour Manchester United. S’il va lui donner un peu plus de temps pour voir [what he’s going to do] après cette forme dans laquelle il a été s’il peut revenir dans l’équipe, je ne sais pas.

«Il fait certainement grimper son prix.»