Jesse Lingard a poursuivi son superbe retour en forme avec un prétendant au but solo de la saison contre les Wolves.

Fraîchement sorti du dos d’une démonstration d’homme du match pour l’Angleterre contre Saint-Marin, la star de Manchester United, prêtée à West Ham, a couru de sa propre moitié pour marquer à Molineux lundi soir.

Lingard avait tant à faire

La finition correspondait à la course

Le joueur de 28 ans est de retour parmi les buts après deux ans d’obscurité à Old Trafford – et si ses cinq buts précédents pour les Hammers envoyaient un message à Gareth Southgate, ce dernier aurait peut-être réservé sa place dans l’avion pour l’Euro. 2020.

Avec seulement six minutes au compteur et West Ham cherchant à faire passer Chelsea dans le top quatre, Lingard a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain et a commencé à courir.

Michail Antonio a traîné quelques défenseurs loin et Lingard a déplacé le ballon sur son pied gauche, une combinaison qui a envoyé toute la défense des Wanderers dans la mauvaise direction.

Sa course éblouissante laissait encore beaucoup à faire – et Lingard a trouvé une finition pour correspondre, faisant passer le ballon sur Rui Patricio avec son pied plus faible.

En plus de donner la tête à West Ham, cela a fait taire les discussions sur la blessure inquiétante de l’homme vedette Declan Rice, qui a émergé lundi.

Rice a regardé avec plaisir pendant que Pablo Fornals en faisait deux et Lingard a fait une autre belle course pour préparer Jarrod Bowen pour le troisième de West Ham dans les 45 premières minutes.

Wow. C’était encore une fois un jeu spécial! Plaisir de regarder ça🤝😍 – Declan Rice (@_DeclanRice) 5 avril 2021

Lingard a maintenant six buts lors de ses huit premiers matchs de Premier League pour West Ham

Le milieu de terrain est prêt pour un sort en marge, et bien que cela représente un coup dur, l’animateur de talkSPORT Andy Goldstein pense que Lingard serait un plus grand raté pour les Hammers en ce moment.

« J’adore Declan Rice, et si vous le retirez du côté, West Ham sera beaucoup plus faible », a déclaré Goldstein sur Drive.

«Mais la façon dont il joue en ce moment, Lingard, je pense que ce serait plus une déception s’il était absent pour le prochain couple que Rice.

« Je sais que le riz est irremplaçable, mais Lingard leur donne cette remontée. »

Étant donné que ces commentaires ont été faits avant le coup d’envoi, cela ne nous dérangerait pas de jeter un coup d’œil aux numéros de loterie de Goldstein cette semaine.