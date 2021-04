Jesse Lingard pourrait s’avérer la meilleure signature de prêt de la Premier League … Il est passé du paria de Manchester United à marquer des buts comme Diego Maradona, un prétendant au joueur de l’année et pourrait gagner 50 millions de livres sterling à West Ham.

Y a-t-il quelque chose que Jesse Lingard ne peut pas faire maintenant?

L’as de prêt de West Ham les propulse dans la Ligue des champions, dans l’état actuel des choses, le club occupant la quatrième place de la Premier League avec sept matchs à disputer.

.

Lingard a marqué deux fois et a joué un rôle important dans le troisième but de West Ham lors de sa victoire 3-2 contre Leicester

Sa course scandaleuse à Claret and Blue l’a vu passer d’homme oublié à joueur de la saison et de revenir dans le cadre de l’équipe de la finale du Championnat d’Europe d’Angleterre également.

En neuf matchs pour West Ham, Lingard a marqué huit buts et réussi trois passes, éblouissant à la fois par sa cruauté dans le dernier tiers, mais aussi par ses performances globales.

C’est sans doute la plus grande signature de prêt que la Premier League ait jamais vue et cela pourrait devenir encore meilleur si cette arrivée dans le top quatre se réalisait – avec une place en Ligue des champions qui rapporterait potentiellement à West Ham plus de 50 millions de livres sterling.

Lingard n’est pas seulement au bon endroit au bon moment, il contribue de manière significative à la préparation des Hammers, et le manager David Moyes sera ravi de la façon dont il s’est intégré au London Stadium.

Étoiles de prêt de la Premier League

Cinq as qui ont joué dans les sorts de prêt de la Premier League

Jurgen Klinsmann (Sampdoria à Tottenham – 1998)

Alors que les Spurs se débattaient et craignaient d’être relégués, l’attaquant allemand est revenu à White Hart Lane et les a inspirés à survivre avec neuf buts en 15 matches.

Daniel Sturridge (Chelsea à Bolton – 2011)

Tenter de pénétrer dans l’équipe des Blues a été difficile, mais un sort avec les Trotters en 2011 l’a vu marquer huit fois en 12 matches.

Romelu Lukaku (Chelsea à West Brom – 2012/13)

Le Belge était si bon avec les Baggies qu’il les a presque renvoyés en Europe. Il a marqué 17 buts en championnat en 35 apparitions, ce qui leur a permis de terminer huitième – bien qu’ils aient été aussi hauts que troisième après 13 matches.

Ivan Campo (Real Madrid à Bolton 2002/03)

La forme de l’Espagnol était si bonne après avoir signé pour Bolton qu’il a décidé de rejoindre le club de manière permanente plutôt que de se battre pour une place en équipe première avec le Real. Il a ensuite fait 172 apparitions en championnat pour le club.

Christophe Dugarry (Bordeaux à Birmingham – 2002/03)

Ce n’est pas souvent un vainqueur de la Coupe du monde et un ancien as de Barcelone apparaît à St Andrews. L’attaquant français l’a fait et les a sauvés de la relégation.

Vous pouvez voir à quel point ses coéquipiers l’aiment aussi, Declan Rice célébrant ses buts dans les gradins dimanche et beaucoup d’entre eux se précipitant pour faire l’éloge du joueur de 28 ans sur les réseaux sociaux et dans des interviews dans les médias.

L’étonnement solo de Lingard contre les Wolves plus tôt ce mois-ci a même été comparé à Diego Maradona par l’animateur de talkSPORT Darren Gough.

À ce rythme, sa forme est susceptible de faire de lui un véritable prétendant au titre de joueur de l’année.

Certains bookmakers lui donnent déjà plus de chance que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, qui compte 19 buts pour les Reds cette saison.

Bien qu’il doive peut-être bouger pour obtenir le prix devant Bruno Fernandes, Harry Kane, Ruben Dias et d’autres stars de Man City.

Cotes du joueur PFA de l’année

Cotes de Paddy Power le 12 avril

Bruno Fernandes – 10/11 Ruben Dias – 11/4 Harry Kane – 4/1 Ilkay Gundogan – 10/1 Jack Grealish – 10/1 Kevin De Bruyne – 12/1 Phil Foden – 17/1 Jesse Lingard – 20/1

Lingard dans ses neuf matchs réalise en moyenne plus de tirs par match (2,9) qu’il n’en a jamais eu à United, tout en effectuant également plus de dribbles par match (1,2) qu’il ne le pouvait auparavant.

Cela montre simplement ce qui peut arriver lorsque des joueurs talentueux font construire le jeu autour d’eux.

Sa forme est telle que son avenir est maintenant complètement dans l’air – encore plus qu’il ne l’était auparavant.

Une bonne période de prêt aurait probablement juste assuré qu’il quitterait Manchester United et scellerait un déménagement à West Ham, ou à une autre partie intéressée.

. – Piscine

Lingard a fait la joie des fans de Hammers et de ses coéquipiers à son arrivée

Maintenant, cependant, certains se demandent si le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, devrait conserver ses services et le réintégrer dans l’équipe, bien que la légende du club Andy Cole ait conseillé les deux parties contre cela.

“Maintenant, Manchester United a une décision à prendre”, a déclaré Cole à The Sunday Session. «Le reprendre ou le vendre en été pour un peu plus d’argent que prévu?

«Je pense que si j’étais Manchester United, je le déplacerais. Et si j’étais Jesse, je voudrais aller jouer à des jeux. Absolument.”

.

Jesse Lingard est le fer de lance de l’improbable charge de West Ham en Europe

Le manque de temps de jeu de Lingard pour United ces dernières saisons l’a vu ignoré par l’Angleterre pendant deux ans.

Maintenant, bien qu’il soit fermement de retour sur le radar de Gareth Southgate et a été rappelé dans sa dernière équipe des Trois Lions en mars.

Southgate était présent au stade de Londres dimanche pour regarder Lingard et James Maddison, et il est maintenant presque certainement en avance sur l’homme de Leicester City, qui était absent après avoir enfreint les protocoles de Covid.

Southgate a conseillé Lingard lors de son déménagement à West Ham et la paire a clairement un lien après la Coupe du monde 2018, quand il a joué un rôle clé dans la course de l’Angleterre aux demi-finales.

L’ex-West Ham et l’as des Three Lions, Trevor Sinclair, s’attend certainement à ce qu’il soit sélectionné pour l’Euro cet été.

«Il a été brillant pour West Ham,» roucoula-t-il.

.

Lingard a joué pour l’Angleterre 25 fois et pourrait ajouter à ce décompte cet été

«Sa forme physique pourrait être vraiment essentielle dans la décision de Gareth. Lorsque vous jouez contre des équipes internationales, c’est bien que tout le monde se remette le ballon sur pied et joue au joli football, mais vous devez faire beaucoup de courses désintéressées et bouleversantes derrière les défenses et les lignes. C’est ce qui brise et désorganise les défenses.

“Il a cela en abondance et Gareth le sait et pensera qu’il pourrait être un joueur clé pour l’Angleterre.”

D’homme oublié à l’un des joueurs les plus en forme d’Europe, ça a été un revirement pour Lingard.

Une qualification en Ligue des champions et une place dans l’équipe anglaise de l’Euro pourraient bien vous attendre …