Jesse Lingard recherché par Barcelone et l’AC Milan alors que la star de Manchester United envisage un transfert gratuit par manque de temps de jeu

Barcelone et l’AC Milan seraient en tête de file pour assurer le transfert de Jesse Lingard s’il devient joueur autonome l’été prochain.

Le milieu de terrain de 28 ans a décliné une nouvelle offre de contrat de Manchester United le mois dernier.

.

Lingard a été réduit à un impact sub à United

L’avenir de Lingard reste incertain et le meneur de jeu explore des options qui garantiront plus de temps de jeu.

Les signatures estivales de United, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, ont limité son temps de jeu sous la direction du manager Ole Gunnar Solksjaer.

Il a été impressionnant lors de son prêt au cours de la seconde moitié de la saison dernière à West Ham, marquant neuf buts en 16 apparitions.

Selon le Daily Mail, Barcelone et l’AC Milan souhaitent tous deux ouvrir des négociations précontractuelles en janvier.

L’ancienne star de West Ham, Trevor Sinclair, a récemment demandé pourquoi Lingard n’avait pas signé pour les Hammers de manière permanente.

Lingard est revenu à son meilleur à West Ham

« S’il ne leur donne pas d’assurances et ne signe pas un nouvel accord, cela signifie qu’il n’est pas ambitieux en tant que joueur », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je suis un peu confus qu’il ne veuille pas signer pour West Ham de façon permanente.

« Il était aimé là-bas et était l’homme principal. Il a joué une fois pour Manchester United en 2021, mais a joué 16 fois pour West Ham et est entré à deux chiffres pour les buts et de retour dans l’équipe d’Angleterre.

« Pourquoi ne voudriez-vous pas être dans cet environnement ? »

Lingard a fait plus de départs pour l’Angleterre que pour son club cette saison, commençant une seule fois pour United lors de leur sortie de la Coupe Carabao à West Ham.

Le diplômé de l’académie a raté l’occasion de disputer l’Euro l’été dernier.

GETTY

Lingard reste un élément clé des plans de l’Angleterre

Il travaille dur comme jamais pour faire partie du plan du sélectionneur anglais Gareth Southgate avant la Coupe du monde l’année prochaine.

Dans l’état actuel des choses, le milieu de terrain de United verra le reste de son contrat qui pourrait mettre fin à ses 20 ans d’association avec le club.

Lingard a remporté quatre trophées majeurs au club, dont un but en finale de la FA Cup et de la League Cup, ainsi qu’un but lors de leur victoire 2-1 sur Leicester dans le Community Shield 2016.

Il a également aidé United à remporter son dernier trophée il y a quatre ans, remportant la Ligue Europa sous la direction de l’ancien manager, Jose Mourinho.

Il peut ouvrir des discussions avec des clubs étrangers à partir de janvier et la décision finale lui revient sur l’orientation de sa carrière de joueur.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org