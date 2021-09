Jesse Lingard rejette un nouveau contrat au milieu de l’intérêt de West Ham en janvier – Man United News And Transfer News

Jesse Lingard a refusé un nouveau contrat alors que l’avenir de l’homme de Manchester United est en jeu.

Le joueur de 28 ans était prêt à se battre pour sa place au club cet été, mais avec la profondeur d’attaque que United possède maintenant, il pourrait avoir du mal pendant quelques minutes ce trimestre.

L’homme de United a accumulé plus de minutes pour son pays que son club au début du 21/22, n’étant accordé qu’à quatre minutes du banc.

Alors qu’il était en service international avec l’Angleterre, le milieu de terrain offensif a montré de quoi il était capable avec deux buts et une passe décisive contre les ménés d’Andorre lors de la victoire 4-0 des Three Lions en éliminatoires de la Coupe du monde.

Lingard était lié à un éloignement d’Old Trafford tout l’été, West Ham étant la destination la plus probable après son prêt réussi la saison dernière.

Et l’entraîneur des Hammers, Stuart Pearce, a déclaré ceci à propos de la situation :

“Il a raté l’occasion de quitter United dans cette fenêtre de transfert, il peut réévaluer sa situation en janvier et décider s’il y a une opportunité de changer de club, il détient les cartes, Jesse.”

“La chose la plus importante pour lui en ce moment est son football et il joue le jeu étrange pour United et joue également extrêmement bien pour l’Angleterre et ces performances pour l’Angleterre pourraient l’aider à entrer dans l’équipe de United.”

“Je pense qu’il est trop bon joueur pour être assis à l’extérieur sans jouer et il est à un âge où il doit jouer.”

Un déménagement semblait parfaitement adapté à toutes les personnes impliquées cet été, le moment étant venu pour la star de 31 ans de passer à autre chose.

Mais avec un mélange de United qui le prive d’un mouvement et du joueur qui veut rester, Lingard regarde maintenant à l’extérieur et perd ses meilleures années en tant que remplaçant.

Après avoir rejeté un nouveau contrat et avec West Ham n’excluant pas un déménagement en janvier, un accord à prix réduit pourrait être conclu dans quelques mois, mettant ainsi fin à toute la saga.