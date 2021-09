Jesse Lingard revient hanter West Ham United

in

Jesse Lingard a marqué un but vainqueur de dernière minute pour Manchester United alors qu’il revenait hanter West Ham United, le club auquel il était prêté la saison dernière.

Manchester United a pris du retard après une demi-heure alors que le tir de Said Benrahma a été dévié par Raphael Varane et devant David de Gea dans le but de United.

Cependant, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’était en retard que pendant cinq minutes, alors que Cristiano Ronaldo a marqué un rebond pour marquer quatre buts en trois matchs depuis son retour à Manchester United.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, le remplaçant Jesse Lingard a brillamment bouclé un tir juste à l’intérieur de la surface dans le filet. Il y avait encore plus de drame alors que West Ham s’est vu infliger une pénalité au plus profond du temps additionnel, alors que Luke Shaw s’occupait de l’intérieur de la surface. David Moyes a amené Mark Noble à tirer le penalty mais celui-ci a été bien sauvé par David de Gea. United a tenu bon pour trois points essentiels après une défaite décevante en Europe en milieu de semaine.

Jesse Lingard revient hanter West Ham

Jesse Lingard sauve Manchester United

Jesse Lingard a été amené après 73 minutes à un accueil chaleureux des fans de West Ham. L’international anglais a eu un prêt réussi la saison dernière aux Hammers. Il était l’un de leurs joueurs clés lorsqu’ils ont assuré le football européen la saison dernière.

Cependant, les fans de West Ham penseront qu’il est typique qu’il revienne au stade de Londres et marque le vainqueur pour Manchester United.

C’était une frappe fantastique du joueur de 28 ans et un but digne de gagner n’importe quel match. Le milieu de terrain a définitivement un rôle à jouer cette saison, en particulier avec Jadon Sancho pas en forme brillante et abandonné pour le match d’aujourd’hui. La position sur le côté droit est à gagner.

David de Gea sauve Manchester United

Cette saison a vu un retour en forme de David de Gea. Le gardien international espagnol semblait avoir perdu le maillot numéro un à Manchester United après avoir commis des erreurs inhabituelles.

Cependant, il a produit des performances fantastiques cette saison. Contre Southampton et les Wolves, il a effectué des arrêts cruciaux pour maintenir le niveau des scores. Une fois de plus, il était le héros loin de chez lui pour United. De Gea n’est pas connu pour être très bon pour économiser les pénalités ces dernières saisons. Mais il a deviné juste de refuser Mark Noble et d’aider à obtenir trois points vitaux pour l’équipe d’Old Trafford. Incroyablement, c’était le premier penalty que l’international espagnol a économisé sous les couleurs de United depuis 2016.

Avec Dean Henderson trouvant toujours sa forme physique après avoir souffert de la covid, De Gea sait que le maillot numéro un est le sien à perdre. Dans sa forme actuelle, on voit mal comment Henderson pourra revenir dans l’équipe première.

Démarrage éclair de Cristiano Ronaldo

Ce fut un retour fantastique à Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Après avoir marqué trois buts lors de ses deux premiers matchs, il a enchaîné avec un autre but contre West Ham.

Il a fait preuve d’un grand mouvement pour se placer derrière la défense de West Ham et battre le piège du hors-jeu. De plus, il a fait preuve d’une grande anticipation pour le suivi après que son effort initial ait été renversé par Łukasz Fabianski. L’international portugais a déjà montré à quel point il sera clé pour cette équipe de United.

La légende du Real Madrid a vu plusieurs appels de pénalités annulés. Il était une nuisance constante pour la défense de West Ham. Si Ronaldo peut maintenir cette forme, cela contribuera grandement à déterminer si Manchester United peut remporter le titre de Premier League pour la première fois en neuf ans.

Mauvaise décision de David Moyes

David Moyes sera déçu que West Ham n’ait pas marqué de point. C’était un match assez équilibré et les Hammers méritaient probablement une part du butin. Ils ont raté Michail Antonio à l’avant et ont raté la présence et le rythme qu’il fournit.

C’était une grande décision de David Moyes d’amener Mark Noble à tirer le penalty. Il est facile avec le recul de critiquer la décision, d’autant plus que Noble a raté le penalty. Mais faire jouer le milieu de terrain alors qu’il ne s’était pas échauffé, semblait être un pari que Moyes n’avait pas à faire.

Initialement, Declan Rice semblait vouloir tirer le penalty, mais Moyes a pris la décision de faire en sorte que Noble le prenne à la place. On dirait qu’il ne faisait pas confiance aux joueurs sur le terrain pour pouvoir marquer le penalty.

Cela a fini par coûter à West Ham et à leur record d’invincibilité. Malgré cette défaite, West Ham a beaucoup de points positifs à prendre et ils seront sans aucun doute en lice pour les places européennes cette saison.

