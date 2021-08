Jesse Lingard s’auto-isole après avoir été testé positif pour Covid-19 – Man United News And Transfer News

Jesse Lingard de Manchester United a dû se retirer de l’équipe de la journée d’aujourd’hui contre Everton après avoir été testé positif pour Covid-19.

Les espoirs de Lingard de se frayer un chemin dans les plans du manager Ole Gunnar Solskjaer pour le début de la saison ont fait un grand pas en arrière aujourd’hui à l’annonce de la nouvelle.

Non seulement cela exclura l’Anglais du match amical d’aujourd’hui contre Everton, mais cela signifiera également qu’il ne sera pas disponible pour le match d’ouverture de la Premier League la semaine prochaine contre Leeds.

Vraiment vexé d’avoir été testé positif après une bonne pré-saison, heureusement je me sens bien et je suivrai les directives et je serai de retour avec les garçons sur le terrain très bientôt ! Merci pour votre soutien ❤️

– Jesse Lingard (@JesseLingard) 7 août 2021