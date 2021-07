Jesse Lingard va-t-il se battre pour la place de Manchester United ou devenir “l’homme principal” de West Ham ? Carlton Cole et Jamie O’Hara se disputent sur le dilemme du transfert du milieu de terrain à Old Trafford

in

“Si j’étais Jesse Lingard, je préférerais faire 15 départs en Premier League pour Manchester United que de jouer une saison entière pour West Ham.”

Un énorme débat a été déclenché sur talkSPORT, avec les anciens as de la Premier League Carlton Cole et Jamie O’Hara discutant du dilemme d’Old Trafford de Lingard.

Lingard aurait l’espoir de se battre pour une place en équipe première à Man United la saison prochaine

Lingard a prospéré pour West Ham avec un prêt de six mois la saison dernière, marquant neuf buts en 16 matches alors que les Hammers scellaient leur qualification pour la Ligue Europa.

Le club de l’est de Londres veut le signer définitivement mais hésite à payer les 40 millions de livres sterling que United exige.

Mais il semble qu’ils n’aient peut-être pas la chance de le signer de toute façon, Ole Gunnar Solskjaer ayant confirmé le week-end dernier que l’international anglais était dans ses plans pour la campagne 2021/22.

La question est de savoir si Lingard obtiendra le rôle régulier qu’il souhaite, ou s’il sera encore une fois un joueur à part entière à Old Trafford.

Débattant de l’émission talkSPORT Breakfast, O’Hara, qui a fait 56 apparitions pour Tottenham, a fait valoir que jouer moins dans un plus grand club signifie plus.

Jesse Lingard a été adoré par les fans de West Ham lors de son prêt dans l’est de Londres

Mais Cole, qui a lutté pour le temps de jeu à Chelsea avant de devenir une figure clé des Hammers – où il est maintenant un favori des fans et ambassadeur du club – estime que Lingard serait mieux en tant que « homme principal » au stade de Londres.

Jesse Lingard – Le débat

O’Hara : « Vous regardez Jesse Lingard. Il est allé à West Ham, les a utilisés un peu comme plate-forme pour reprendre le jeu et potentiellement revenir dans l’équipe d’Angleterre.

“Il l’a fait, mais il n’est pas entré dans l’équipe de l’Euro – mais il a montré à Manchester United qu’il était toujours un joueur de haut niveau et maintenant Ole Gunnar Solskjaer a maintenant déclaré qu’il était dans ses plans.”

Cole: « Il n’a pas dit qu’il était dans ses plans. Il est toujours suspect qu’il soit dans ses plans ou non.

“Jadon Sancho, s’il entre, va-t-il être dans ses plans alors?”

O’Hara: “Mais Lingard joue comme un dix.”

Cole: « Il a aussi Bruno devant lui et Rashford est là.

«Il devrait aller et être l’homme principal quelque part. Il a réussi, pourquoi voudrait-il changer cela et être un acteur à part entière ? »

Solskjaer a assuré à Lingard qu’il y avait une place pour lui à Man United cette saison – mais jouera-t-il régulièrement ?

O’Hara : “Mais c’est Manchester United !”

Cole: “Il doit être l’homme principal quelque part et avoir de l’ambition.”

O’Hara : “J’ai fait cette erreur en quittant Tottenham en voulant être l’homme principal.

“Cela a fonctionné pour Lingard lorsqu’il est allé à West Ham, mais je pense que lorsque vous quittez un grand club – comme United – c’est très difficile de revenir au plus haut niveau.”

Cole: « Mais ça vous intéresse de revenir à ce niveau si vous êtes l’homme principal quelque part ? »

O’Hara : “Bien sûr, vous le faites. Vous voulez être un joueur de haut niveau au plus haut niveau.

Cole: « Si vous faites votre travail semaine après semaine quelque part, vous serez au top.

« Savez-vous ce qui se passe avec les clubs de football ? Si vous n’adhérez pas à vous en tant que jeune joueur, vous serez toujours ce jeune joueur.

Lingard était un héros instantané à West Ham alors qu’il marquait neuf buts en 16 matches pour aider les Hammers à sceller la qualification pour la Ligue Europa

“Parfois, c’est bien d’être acheté quelque part car ils ont investi en vous et croient en vous et puis un jour, on ne sait jamais, vous pourriez être l’homme principal d’un grand club du top quatre.”

O’Hara: « Il est allé à West Ham, a fait de grandes choses et a montré à Solskjaer qu’il pouvait encore jouer au plus haut niveau. Il croit en lui-même – ce que vous ne pouvez pas frapper d’ailleurs – et a montré qu’il était encore assez bon pour jouer pour United.

“Mais si je suis Lingard, je préfère jouer 15 titularisations en Premier League pour Manchester United puis 38 pour West Ham.”

Cole: « Bon tu dis ça, gros argument, mais il y a une Coupe du monde qui s’en vient et il a besoin de jouer des matchs.

« Il a raté de peu l’équipe de l’Euro. Il ne peut pas se permettre de jouer seulement 15 matchs en ce moment car il doit montrer qu’il est l’homme principal et ce qu’il peut faire.