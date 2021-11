Jesse March et Peter Gulacs, deux cas de Covid au RB Leipzig

23/11/2021 à 17:34 CET

Au Allemagne L’inquiétude continue de croître face à la récente augmentation des cas de coronavirus. De son côté, le football souffre aussi et désormais c’est Leipzig qui est lésé. Son entraîneur, Jesse marche et le gardien titulaire Pierre gulacsi ont été testés positifs pour le coronavirus et rateront le prochain match de Champions avant le Sorcières.

Leipzig attend la confirmation des deux points positifs

Heureusement, toute l’équipe de l’équipe allemande est vaccinée, y compris les deux cas positifs et donc tous les membres de l’équipe sont en sécurité. Bien que les premiers PCR aient déterminé que March et Gulacsi étaient positifs, Leipzig attend confirmation par un nouveau test.

Aussi, le deuxième entraîneur, Marco Kurth a également été testé positif dans des tests, mais dans son cas, il s’agit d’un contact étroit avec une personne infectée.

Ainsi, le RB Leipzig va souffrir deux victimes clés dans leur finale contre Brujas, un match que les Allemands doivent gagner s’ils veulent poursuivre leur carrière en Europe, puisque, malgré leur élimination mathématique de la Ligue des champions, il a encore des options pour jouer la Ligue Europa.