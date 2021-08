Jesse Marsch sait comment il est possible de détrôner le Bayern Munich, mais il semble aussi qu’il sait que Marcel Sabitzer pourrait partir

Comme tout le monde, le manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, a entendu les rumeurs concernant le déménagement de Marcel Sabitzer au Bayern Munich.

Et comme tout le monde, Marsch comprend.

« Il est devenu une figure importante du club ces dernières années. Mais c’est difficile de garder un joueur s’il ne veut pas rester. Je peux comprendre qu’il y pense quand un club comme le Bayern est intéressé, et ce n’est qu’un des nombreux clubs », a déclaré Marsch à Süddeutsche Zeitung (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Nous avons eu de bonnes conversations. Nous sommes tous les deux assez matures et nous réalisons que la situation peut changer ou rester la même. »

Marsch sait que si Sabitzer déménage au Bayern Munich, cela rendra les Bavarois encore plus difficiles à détrôner.

« Tout le monde commence la saison et ils se posent tous la question : ‘Qui va gagner le championnat ?’ Et tout le monde dit Bayern Munich, parce que c’est ce que vous êtes censé dire. Et le Bayern Munich dépense le plus, ils achètent tous les meilleurs joueurs des autres clubs – c’est une bonne stratégie et qui est efficace pour eux depuis de nombreuses années », a déclaré Marsch à .. «Et donc pour vaincre le Bayern, vous devez avoir une mentalité intrépide. Vous devez. Et vous devez absolument croire, surtout si vous êtes un club comme Leipzig, vous devez absolument croire dans votre cœur, dans votre cœur, que vous êtes capable de les battre.

“C’est une réalisation majeure, de trouver un moyen de battre le Bayern dans cette série de championnats. Mais nous avons un bon groupe et nous avons de grandes attentes. Nous savons que cela nécessitera, à bien des égards, une saison parfaite et c’est notre objectif. Pour essayer de trouver un moyen d’atteindre la perfection. Et ce n’est pas en faisant zéro erreur. C’est en ayant la mentalité et en utilisant notre qualité et tout ce que nous faisons chaque jour pour créer un environnement si euphorique que les joueurs ont l’impression qu’ils ne peuvent que réussir. C’est le but. Nous le faisons, nous avons une chance.

L’équipe de Marsch a perdu son premier match de Bundesliga 1-0 contre Mayence 05 dimanche.