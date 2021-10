Jesse McCartney épouse l’actrice Katie Peterson lors d’un mariage en Californie

Jesse McCartney est un homme marié !

L’ancien idole et acteur de la pop adolescente des années 2000 s’est marié avec l’actrice Katie Peterson, également âgé de 34 ans, le samedi 23 octobre, devant sa famille et ses amis lors d’une cérémonie romantique et rustique-chic à la réserve de Santa Lucia à Carmel, en Californie, a rapporté People. La mariée portait une robe de couture blanche à épaules dénudées Galia Lahav avec des appliques florales. Le marié portait un smoking Brioni noir, a indiqué le magasin.

L’oncle de la chanteuse « Beautiful Soul » a effectué la cérémonie et le couple a échangé des vœux qu’ils ont eux-mêmes écrits. Le frère de McCartney était son témoin, tandis que le chien du couple, un terrier nommé Bailey, était la fille aux fleurs, selon le rapport.

A la réception, la mariée et le marié ont dansé leur première danse pour Taylor Swift‘s « Lover », comme on le voit dans une vidéo Instagram partagée par l’un des participants.

Les gens ont dit que les invités comprenaient un chanteur country Hayes de chasseur, avec qui McCartney s’est lié d’amitié lors de la compétition sur The Masked Singer en 2020, ainsi que sa co-star de Young and Hungry Jonathan Sadowski, et ses co-stars grecques Jacques Jacques et Jacob Zachar.