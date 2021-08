Jesse McCree, le réalisateur de Diablo 4 disparu d’Activision Blizzard

Capture d’écran : Blizzard

Le directeur du jeu Diablo 4 Luis Barriga, le concepteur principal Jesse McCree et le concepteur de World of Warcraft Jonathan LeCraft ont été licenciés par Blizzard mercredi, ont déclaré à Kotaku deux sources au courant de cette décision.

La nouvelle a été transmise aux équipes de développement aujourd’hui mais n’a pas encore été officiellement annoncée. Une source a confirmé à Kotaku que les noms des trois développeurs ne sont plus visibles dans le répertoire interne de Blizzard ou Slack. Activision Blizzard n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire.

[Update – 8/11/21 6:20 p.m. ET]: un porte-parole d’Activision Blizzard a confirmé les départs dans un e-mail. “Nous pouvons confirmer que Luis Barriga, Jesse McCree et Jonathan LeCraft ne font plus partie de l’entreprise”, ont-ils écrit.

« Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour garantir un environnement de travail sûr et productif pour tous. »

Une source qui a appris la nouvelle a déclaré qu’Activision Blizzard n’avait pas donné de raison pour les départs, mais ils surviennent alors que la société envisage un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés chez l’éditeur Overwatch et Call of Duty.

Jesse McCree, l’homonyme du combattant de cow-boy bien-aimé d’Overwatch et plus récemment un concepteur sur Diablo 4, était l’un des nombreux développeurs actuels et anciens de Blizzard qui sont apparus dans une image d’une “Cosby Suite” de la BlizzCon 2013 obtenue par Kotaku. La suite contenait de l’alcool et un portrait géant de Bill Cosby et aurait appartenu au développeur de World of Warcraft Alex Afrasiabi.

Afrasiabi est l’une des rares personnes appelées nommément dans le procès de Californie, qui l’accuse d’avoir harcelé sexuellement et pelotonné des collègues féminines. Bloomberg a rapporté que le surnom de la suite a commencé comme une blague sur la moquette moche et a précédé les allégations d’agression sexuelle sur Bill Cosby devenant largement médiatisées, bien que certaines sources de Blizzard aient contesté cette histoire d’origine. Deux anciens employés de Blizzard ont déclaré à Kotaku que la réputation de la suite avait toujours été menaçante à cause du comportement d’Afrasiabi. Les références liées à Afrasiabi ont depuis été supprimées de World of Warcraft, bien qu’on ne sache pas encore si Overwatch et son flingueur verront des changements à la lumière des dernières nouvelles.

Jonathan LeCraft et Cory Stockton, actuellement concepteur de jeux en chef chez Blizzard, étaient également représentés dans la suite. Deux sources ont confirmé à Kotaku que Stockton avait été mis en congé la semaine dernière mais semble rester dans l’entreprise.

Luis Barriga est chez Blizzard depuis 2006, et en tant que directeur du jeu, il a été l’un des visages de Diablo 4 depuis sa première révélation. Le jeu est encore en plein développement et n’a pas encore de date de sortie. L’année dernière, le développeur de jeux vétéran Rod Fergusson a annoncé qu’il quittait Microsoft et le studio Gears 5 The Coalition pour rejoindre Blizzard et superviser l’ensemble de la franchise Diablo.

Reportage supplémentaire de Patricia Hernandez