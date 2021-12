Jesse Meester de The Single Life est-il assez « épicé » pour Jeniffer ?

Eh bien, trois est certainement une foule.

Un aperçu exclusif d’un tout nouveau 90 Day: The Single Life, diffusé le vendredi 10 décembre sur Discovery +, met Jesse meesterla romance naissante avec Jeniffer Tarazona à l’épreuve quand il rencontre son ex Cacua.

Alors que des étincelles volent entre les stars de 90 Day Fiancé Jeniffer et Jesse, l’ancienne amie de Jeniffer avec des avantages, Cacua menace de la dissuader de nouer une relation avec Jesse, né à Amsterdam.

« Ma première impression de Jesse est que je pense qu’il est comme un enfant très délicat », a déclaré Cacua dans un confessionnal. « Jeniffer aime les hommes forts et latins, plus audacieux, plus épicés. »

Un dîner grincheux avec Jesse, Jeniffer, Cacua et un ami commun laisse Jesse dans le noir alors que Cacua promet son amour éternel pour Jeniffer – en espagnol, donc Jesse, qui est néerlandais, ne peut pas comprendre.

« J’ai attendu Jeniffer toute ma vie et ce soir, je vais essayer de la récupérer », explique Cacua. « Ce n’est pas le jour où je vais dire au revoir à Jeniffer. »