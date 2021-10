Jesse Palmer en tant que nouvel hôte, BIP Prom et plus d’hommes de Michelle

Juliet et Callie discutent de l’annonce que le nouvel hôte Bachelor sera l’ancien Bachelor Jesse Palmer (2:46). Ensuite, ils revisitent l’avant-dernier épisode de Bachelor in Paradise et parlent des nouveaux arrivants Mykenna et Anna (7h42), des ruptures (22h04) et du bal des années 80 de Bachelor in Paradise. Plus tard, ils replongent dans la biographie des hommes de Michelle (33:53).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS