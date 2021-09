Jesse Palmer est le nouvel hôte de la saison 26 de The Bachelor

Jesse Palmer, accepterez-vous cette rose et serez-vous le nouvel animateur de The Bachelor ?

En effet, il le fera. L’ancien pro du football de 42 ans assume officiellement les fonctions de maître de cérémonie pour la saison 26 de la franchise de rencontres ABC, a annoncé la chaîne mardi 9 septembre. 28.

Palmer connaît certainement la franchise. Il a joué dans la cinquième saison de The Bachelor en 2004. Il a donné sa finale rose à Jessica bowlin, mais ils se sont séparés peu de temps après la diffusion de l’émission. Il est maintenant engagé pour modéliser Emely Fardo.

Palmer a déclaré dans un communiqué: “Pendant plus de 20 ans, The Bachelor a apporté au monde des dizaines d’histoires d’amour inoubliables, y compris à un moment donné, la mienne. Tomber amoureux est l’un des plus grands cadeaux de la vie, et je suis humilié par l’opportunité . de revenir à l’émission en tant qu’hôte cette saison pour offrir les derniers conseils de Bachelor tirés d’une expérience de première main et je suis reconnaissant de jouer un petit rôle dans son parcours. “