Jesse Palmer semble se moquer de Chris Harrison de manière ludique

Jesse Palmer est dans la blague.

La première de la 26e saison de Bachelor le 3 janvier était historique, car elle marquait la première saison sans hôte de longue date Chris Harrison. Cependant, Palmer, un ancien célibataire lui-même, semblait prêt et prêt à assumer le rôle d’hôte du succès d’ABC. En fait, lors de son introduction, Palmer s’est apparemment moqué de son prédécesseur en appelant de manière ludique certaines des phrases préférées de Harrison.

« Le bachelier s’appelle Écharde Clayton et il est l’un des hommes les plus sincères qui aient jamais participé à cette émission « , a-t-il dit à la caméra The Bachelor. » Et je suis prêt à faire tout ce que je peux pour aider Clayton à trouver son âme sœur. De plus, j’ai également passé de nombreuses heures à m’entraîner à dire des choses comme « Incroyable » ou « Incroyable ». Aussi, « Dramatique ». Alors peut-être, juste peut-être, je pourrais peut-être réussir ça. »

Bien que Palmer n’ait pas exactement nommé Harrison, la boutade était certainement un clin d’œil subtil à l’ancien hôte, car il aimait appeler chaque saison « la saison la plus dramatique de tous les temps ».