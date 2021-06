Jesse Powell de Kraken double l’énorme prévision des prix BTC de fin d’année

Jesse Powell, PDG de l’échange de crypto Kraken, double son énorme prévision de prix de fin d’année pour Bitcoin malgré le profond recul qui a vu BTC perdre plus de 50% de sa valeur par rapport au plus haut historique.

Dans une interview avec Bloomberg, le chef de Kraken a déclaré qu’il s’en tenait à ses déclarations précédentes selon lesquelles d’ici la fin de 2021, un Bitcoin vaudra environ une Lamborghini.

« Je m’en tiens à ça. Alors regardez, vous pouvez acheter une livraison Ford d’une Lambo maintenant à prix réduit, à un prix bon marché de 37 000 $. Beaucoup de gens achètent la trempette. Personnellement, je cherche sur Google comment vendre mes reins à ce stade. Il s’avère que c’est illégal…

Je pense que les gens se préparent à suivre des régimes ramen pour acheter du Bitcoin à ces niveaux. Je pense qu’avec ce qui se passe à Miami en ce moment, l’excitation autour de l’espace est si chaude. Je pense que les gens voient cela augmenter massivement. Je ne suis donc pas inquiet pour ce petit creux. Nous avons vu cela maintes et maintes fois. La crypto est une montagne russe. Vous devez être capable d’avoir un estomac de fer pour tolérer le trajet, mais les gains sont énormes pour ceux qui peuvent le supporter.

Powell ajoute que les nouveaux investisseurs ne devraient pas parier leur loyer sur Bitcoin et ne devraient pas le considérer comme un swing trade d’une semaine à l’autre. Selon lui, une préférence temporelle de cinq à 10 ans est la meilleure façon d’investir dans Bitcoin.

« Les gens ne devraient absolument pas parier plus qu’ils ne peuvent se permettre de perdre. Cela reste un investissement très risqué. Mais évidemment, au fil du temps, si vous regardez le graphique, il y a dix ans, Bitcoin se négociait à un dollar, aujourd’hui à 36 000 $. D’une année sur l’autre, il a augmenté de 200 %, donc à long terme, c’est un investissement absolument fantastique de mon point de vue. »

