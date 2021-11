Jesse Powell révèle quelles pièces Kraken pourrait ajouter ou supprimer

Jesse Powell, co-fondateur et PDG d’un échange cryptographique bien connu appelé Kraken, a récemment parlé de la plate-forme dans une récente interview, ainsi que de ses plans, de son point de vue sur le domaine de la concurrence, ainsi que des pièces qui pourraient apparaître. sur la plate-forme, prêt. ou supprimés dans un proche avenir.

Étant donné que Kraken est le principal concurrent de Coinbase et que Coinbase se dirige maintenant vers les NFT, on a demandé à Powell si l’échange faisait quelque chose de similaire. Powell a déclaré que l’échange allait parier, des options de parachain, mais aussi des services de paiement plus traditionnels. Pourtant, il pense que toutes les plates-formes convergent vers un ensemble de fonctionnalités similaire.

Il a également révélé que Kraken se dirigeait vers le négoce d’actions, la banque et d’autres services financiers traditionnels.

Aucune pièce ou jeton ne devrait sortir du Kraken

Il a ensuite été invité à commenter la récente décision de Robinhood de ne pas ajouter de nouveaux jetons jusqu’à ce que l’industrie de la cryptographie obtienne une certaine clarté réglementaire et la propre position de Kraken sur la question. Étant donné que les régulateurs recherchent maintenant des titres non enregistrés, on a demandé à Powell si la bourse s’attendait à devoir retirer certains jetons.

Il a dit que l’échange a un processus d’inscription très robuste, donc l’échange ne s’attend pas à ce que vous ayez à retirer quoi que ce soit. Dans cet esprit, tout actif dont Kraken dispose aux États-Unis n’est probablement pas une sécurité, selon la bourse et son PDG. Cependant, il a commenté la décision de Robinhood, notant qu’attendre la clarté réglementaire pourrait prendre beaucoup de temps, car il y a maintenant des gens et même des entreprises qui attendent depuis une décennie.

Pendant ce temps, ceux qui sont entrés dans l’espace crypto ont dû accepter qu’il existe une zone grise, car les régulateurs ne semblent pas intéressés à faire grand-chose pour résoudre ces problèmes et clarifier quoi que ce soit pour l’industrie.

Il a également noté qu’il pensait que les gens se tournaient vers les crypto-monnaies pour leur utilité et le fait qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter des pires scénarios qui sont si courants dans la banque traditionnelle.

