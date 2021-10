Jesse Spencer partage une vidéo émouvante dans les coulisses après la sortie surprenante de ‘Chicago Fire’

Jesse Spencer a couronné son passage à Firehouse 51 avec une vidéo émouvante rendant hommage à son passage à Chicago Fire. Après que le capitaine Matthew Casey de Spencer a annoncé sa sortie lors du 200e épisode de la série dramatique, l’acteur a fait ses adieux à la série dans laquelle il a joué au cours des 10 dernières années en partageant son nouveau morceau, « FireBug (si ça te fait plaisir) », qui se traduit par « si cela vous plaît », à côté d’une vidéo dans les coulisses mettant en évidence son temps dans l’émission.

La vidéo de quatre minutes offrait un aperçu des coulisses du temps passé par Spencer à Chicago Fire, montrant l’acteur sur le plateau avec ses anciennes co-stars, dont Taylor Kinney, Monica Raymund et David Eigenberg. La vidéo, qui montrait des moments tout au long des 10 ans de Spencer dans la série, était accompagnée de son chant et de son jeu de ukele. L’alun de la maison, cependant, a clairement indiqué que son passage dans le drame NBC ne serait pas oublié de sitôt, Spencer chantant, « Eh bien, cette flamme brûle pour toujours dans mon cœur », a ajouté, « n’aurait tout simplement pas été la même sans tout va bien ici. »

https://t.co/EiO13QyHd7 #ChicagoFire – Jesse Spencer (@Jesse_Spencer) 21 octobre 2021

Après avoir joué le rôle du capitaine Matthew Casey, l’un des leaders de Firehouse 51, depuis la première de la série Dick Wolf en 2012, Spencer a officiellement quitté la série lors du 200e épisode historique de mercredi soir. Au cours de l’épisode, son personnage a dit à son amour Sylvie Brett et à ses collègues qu’il déménagerait à Portland, dans l’Oregon, pour s’occuper des fils de son défunt meilleur ami Andy Darden. Après la mort de Darden lors de la première de la série, son fils Griffin s’est présenté à Chicago pour demander de l’aide, tandis que l’homologue à l’écran de Spencer a obtenu un emploi au service d’incendie de Portland.

Abordant son départ de l’émission avec les journalistes, Spencer a déclaré qu’il était prêt à faire une pause dans la télévision du réseau. L’acteur a obtenu son rôle dans Chicago Fire après ses huit saisons dans House. Il a déclaré aux journalistes qu’il « avait réalisé que je faisais de la télévision depuis longtemps », et bien qu’il ait « aimé la série de la star », il y a « d’autres choses que j’aimerais faire à l’avenir, et il y en a famille dont je dois m’occuper, et 18 ans, c’est long. » Après avoir décidé qu’il était temps pour lui de se retirer, il a dit qu’il avait appelé le showrunner Derek Haas « et lui a annoncé la nouvelle, a dit que je pensais qu’il était temps de quitter la série, et il a convenu que nous devrions au moins amener Casey à 200 épisodes . »

Cependant, le 200e épisode n’a peut-être pas marqué la dernière apparition de Spencer à Chicago Fire. Lui et Haas ont révélé que l’histoire était restée ouverte pour le retour potentiel de l’acteur, l’acteur expliquant qu’il « prend juste du recul pour le moment ». Nouveaux épisodes de Chicago Fire air mercredi sur NBC.