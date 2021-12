Jesse Watters a appelé à l’assassinat public de Fauci et Fox News le défend

Dieu aide tous ceux qui offensent les MAGA. Nous avons déjà parlé de terrorisme stochastique. C’est un mot sophistiqué pour appeler vaguement le loup solitaire, « Est-ce que quelqu’un ne me débarrassera pas de ce prêtre intrusif », ce genre de chose.

Les MAGA sont très bons dans ce domaine et beaucoup de gens finissent par mourir dans les parkings de Walmart ou dans les rues de Kenosha à cause de cela. Jessie Waters sait tout cela et nous doutons sérieusement qu’il veuille que quelqu’un tire sur le Dr Fauci, mais il veut certainement être une « star », l’audacieux, à ces fonctions « Turning Point USA » qui semblent se produire chaque week-end maintenant .

(Dites-nous que ce n’est pas une arnaque. « TPUSA Phoenix », « TPUSA Dallas », « TPUSA ____ » Et vous savez que les afterparties sont dingues. le pouvoir flottant autour, on a juste l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de christianisme pratiqué tard dans la nuit, juste des gens criant le nom de Dieu.)

Ainsi, Watters, qui n’est pas un spécialiste des maladies infectieuses et ne sait pas qui a aidé à financer quoi, voulait qu’un mème devienne viral. Il veut que les gens confrontent Fauci avec des accusations selon lesquelles Fauci a approuvé la recherche sur le gain de fonction en Chine.

La rhétorique incendiaire, dangereuse et violente contre le Dr Fauci se poursuit à AmericaFest. L’animateur de Fox News, Jesse Watters, leur explique comment s’en prendre à lui pour le harceler en public : « Maintenant, vous entrez avec le coup mortel – mortel. Car, avec une embuscade, il ne la voit pas venir. pic.twitter.com/V34YZwDdPD – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 20 décembre 2021

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, encourage publiquement l’assassinat du Dr Fauci. « Maintenant, vous entrez avec le coup mortel – mortel. Car, avec une embuscade, il ne la voit pas venir.

Avons-nous normalisé cela aussi? https://t.co/grcUGWB13i – Devoir d’avertir 🔉 (@duty2warn) 21 décembre 2021

Maintenant, vous allez pour le coup fatal. Le coup mortel avec une embuscade est mortel parce qu’il ne le voit pas venir. C’est à ce moment-là que vous dites ‘Dr. Fauci, vous avez financé des recherches risquées dans un laboratoire chinois bâclé, le même laboratoire qui a déclenché cette pandémie dans le monde. Vous savez pourquoi les gens ne vous font pas confiance, n’est-ce pas ? Boom! Il est mort! Il est mort! Il a terminé !

Et c’est ainsi que l’on devient une star à TPUSA Vegas, ou TPUSA San Antonio, ou TPUSA Charlotte, et être payé pour parler et assister à toutes ces afterparties.

Il convient de mentionner que la seule raison pour laquelle l’un des républicains sait quoi que ce soit de ce que le NIH a financé en Chine et de ce qu’il n’a pas fait est à cause de ce que le NIH lui-même a fourni aux républicains. Maintenant, il y a un concept. Quelqu’un demande quelque chose, il est remis… une différence intéressante.

De plus, il n’est même pas encore prouvé que COVID provienne d’un laboratoire, peu importe comment il a été développé, ni s’il avait quelque chose à voir avec des subventions de recherche américaines.

Quoi qu’il en soit, « coup de tête » et « mort », Watters doit être licencié et mis sur Newsmax. Il devrait devenir beaucoup plus dépendant de TPUSA pour ses revenus que Fox.

Le Dr Fauci a demandé le licenciement de Watters pour des raisons ÉVIDENTES :

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que Jesse Watters de Fox News devrait « être licencié sur-le-champ » pour avoir dit à une foule de « tendre une embuscade » à Fauci avec « le coup fatal ». Mais, ajoute-t-il : « Il va très probablement devenir irresponsable. Je veux dire, quel que soit le réseau sur lequel il se trouve, il ne fera rien pour lui. pic.twitter.com/K3X0V3jZdM – Le recomptage (@therecount) 21 décembre 2021

Et selon Mediaite, Fox News est totalement cool avec ce que Watters a dit :

Fox News a déclaré avoir examiné l’intégralité des remarques et qualifié de « plus que clair » que Watters parlait métaphoriquement lorsqu’il utilisait les mots « kill shot » et n’encourageait pas réellement la violence contre l’expert en maladies infectieuses.

« Sur la base du visionnage du clip complet et de la lecture de la transcription complète, il est plus que clair que Jesse Watters utilisait une métaphore pour poser des questions percutantes au Dr Fauci sur la recherche sur le gain de fonction et ses mots ont été complètement déformés. contexte », a déclaré Fox News dans sa déclaration.

