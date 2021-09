Jesse Watters demande un audit du FBI

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a critiqué le FBI pour sa mauvaise gestion de l’affaire d’abus sexuels de Larry Nassar et a demandé un audit du bureau samedi sur “Watters’ World”.

JESSE WATTERS : Le [FBI] est corrompu depuis des décennies. J. Edgar Hoover a passé des accords avec les Kennedy, la foule, ils ont espionné les politiciens, ont essayé de déclencher des élections, nous le savons. Mais cette semaine, nous avons entendu quelque chose d’encore plus honteux. Des gymnastes américains témoignant devant le Sénat, fustigeant le bureau pour avoir couvert le scandale des abus sexuels de Larry Nassar. Rappelez-vous, Nassar était le médecin américain de gymnastique qui a abusé sexuellement de centaines de gymnastes ? Des centaines. Cette semaine, ces dames ont arnaqué le FBI pour avoir ignoré leurs rapports pendant des mois, voire des années. Puis mentir pour le couvrir.

…

Watters’ World ne veut plus entendre d’excuses, plus de suspensions sans solde. Nous devons auditer le FBI et faire le ménage. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Cela nous a laissé tomber, des femmes et des enfants innocents ont échoué. Coûtent des vies et des moyens de subsistance et personne n’en paie le prix. C’est la partie la plus incompétente et la plus corrompue de tout le gouvernement, et cela en dit long.

