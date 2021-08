Jesse Watters dénonce Biden pour l’attaque de Kaboul: “De loin le pire jour de la présidence de Joe Biden”

Jesse Watters a critiqué l’administration Biden pour l’attaque terroriste de jeudi à l’aéroport de Kaboul sur “Watters’ World”, le qualifiant de “pire jour de la présidence de Joe Biden”.

JESSE WATTERS: Jeudi était de loin le pire jour de la présidence de Joe Biden – une tragédie évitable et le jour le plus meurtrier pour les forces américaines en Afghanistan en 10 ans. Biden a bâclé le retrait afghan, et maintenant des innocents en paient le prix. Biden a refusé de prolonger la date limite du 31 août pour faire sortir les Américains d’Afghanistan, et les troupes américaines ont maintenant commencé à se retirer de Kaboul, 350 Américains essayant toujours de sortir. Et c’est juste selon le Département d’État, un département avec un assez mauvais bilan.

Les talibans empêchent les Américains de se rendre à l’aéroport, et Biden est bloqué, laissant cela se produire. Nous travaillons maintenant avec les talibans, Biden disant que nous avons peut-être même donné aux talibans une liste de noms à laisser passer les points de contrôle, ou une liste de personnes à tuer, comme la plupart des gens le craignent.

Nous bloquons les Américains derrière les lignes ennemies, purement et simplement. Mais l’administration refuse d’utiliser ce mot parce qu’elle s’inquiète des messages. Biden rend les choses faciles, comme si les Américains pouvaient simplement se rendre à l’aéroport de Kaboul et prendre le prochain vol… Joe ne se tient pas derrière les Américains. Et il y a quelques jours à peine, Biden voulait du crédit pour tout cela. Tout ce que Biden et cette administration ont dit sur la façon dont cela va se passer s’est avéré faux.

