Jesse Watters dénonce Biden pour ses messages mitigés sur COVID: “Le président est confus”

Jesse Watters a critiqué samedi le président Joe Biden dans “Watters’ World” pour son “problème de messagerie” sur COVID, affirmant que le président est “perplexe” quant à la science de la pandémie.

JESSE WATTERS: Le pays est confus au sujet de COVID parce que le président est confus. Il ne comprend pas la science, et il ne sait pas quoi faire. Les gens ne savent pas avec certitude pourquoi la variante Delta est différente, si elle est plus mortelle, où les cas augmentent et si les cas ont même de l’importance à ce stade. Avons-nous besoin d’un rappel? Aucune idée. Les syndicats d’enseignants ont été indifférents à la réouverture des écoles. Personne ne comprend pourquoi les enfants portent des masques – pourquoi ferions-nous cela ? Et les masques sont-ils de retour dans certains comtés mais pas dans d’autres?

Biden n’a été d’aucune aide. Il porte des masques à l’extérieur et pas de masques à l’intérieur. Ça n’a aucun sens. Et plus personne ne fait confiance à Fauci. Il a été partout sur la carte sur chaque problème et a juste l’air partisan et trompeur, en particulier à propos de la fuite de laboratoire. Alors, retournons-nous au bureau à l’automne ? Les entreprises modifient leurs plans de retour au travail. Les gens vont-ils porter un masque à l’intérieur ? Nous ne savons pas. Et si COVID est une telle menace, pourquoi Biden transporte-t-il des migrants positifs pour COVID au Texas et en Floride.

Rien de tout cela ne s’additionne et les Américains sont alarmés. Personne ne fait confiance aux médias pour leur dire la vérité. La confiance des médias est abattue. On nous a menti sur tout, donc même quand on nous dit la vérité, nous ne la croyons pas. Si nous disons ce que nous croyons vraiment sur les réseaux sociaux, nous sommes censurés. Nous nous sentons donc attaqués par notre propre pays. Joe Biden a un problème de messagerie. Il a fait campagne pour mettre fin à la pandémie et relancer l’économie. La pandémie est terminée et l’économie a redémarré, mais Biden agit comme si rien de tout cela ne s’était produit.

