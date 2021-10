Jesse Watters dénonce la corruption à Washington : les électeurs sont « arrosés »

Jesse Watters a dénoncé la corruption à Washington DC samedi sur « Watters’ World », affirmant que la capitale du pays est « corrompue jusqu’à l’os » et que les électeurs sont « arrosés ».

JESSE WATTERS: Dans un autre discours à Jersey cette semaine, Joe Biden s’enroule, tousse dans sa main, puis commence à serrer la main d’autres personnes. Les médias sont silencieux. Pas de masques, les médias silencieux. Mais assurez-vous de masquer votre enfant de 6 ans. Le tout est une fraude. C’est comme l’empereur sans vêtements. Les démocrates dans les médias ont peur de dire que ce type n’a pas de vêtements. Parce que s’ils l’appellent, toute sa présidence s’effondre.

Alors tout le monde s’assoit et prétend que c’est normal. Comme s’ils ne voyaient rien. En prétendant qu’ils ne voient pas à quel point c’est fou. Biden et les démocrates ne voient pas à quel point c’est gênant. Ils prennent ce silence comme un permis de voler. Parce qu’ils ne sont appelés pour rien, ils peuvent tout s’en tirer. C’est ce qu’ils pensent. Et ils sont. Les peintures de Hunter Biden sont évaluées à un demi-million de dollars. C’est plus que ce que vaut un Picasso signé. Hunter et Joe partagent un compte bancaire secret. Et les associés de Hunter font les impôts de Joe. Est-ce que quelqu’un fait attention ici ?

La famille de notre procureur général s’enrichit grâce à la théorie critique de la race dans les écoles. La fille de Merrick Garland a épousé un mec qui gagne des millions avec le CRT en Virginie. Alors le père, Garland, utilise le FBI pour faire taire les parents qui ne veulent pas de CRT. Les parents en colère sont maintenant les nouveaux terroristes nationaux. Le procureur général utilise le FBI à des fins lucratives.

…

Washington est corrompu jusqu’à l’os. Les électeurs se font arroser, mais Biden nous montre à quel point il est paresseux. Il a enregistré plus de jours de voyage personnels que tout autre président moderne. Sur les 276 premiers jours de sa présidence, il a passé les 108 premiers d’entre eux à passer des vacances ou à travailler depuis ses maisons du Delaware ou Camp David. Plus que Trump, Obama, Bush, tous.

…

La corruption flagrante nous regarde en face. Vos yeux sont-ils encore ouverts ?

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET DE JESSE WATTERS ICI :