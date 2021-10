Jesse Watters enquête sur la fortune de Pelosi

Publicité

La présidente de la Chambre et représentante de la Californie, Nancy Pelosi et son mari sont super riches, avec une valeur nette d’environ 315 millions de dollars.

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a enquêté sur la richesse du couple dans son émission « Watters World » et avait de nombreuses questions et quelques théories sur la façon dont cette richesse a été acquise, a rapporté Fox News.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a siégé au Congrès pendant près de 34 ans et préside actuellement à un poste de premier plan en tant que l’une des personnalités les plus puissantes du gouvernement américain. Au milieu d’une récente vague de décisions compliquées auxquelles elle a dû faire face en tant que chef de son caucus, l’animateur de Fox News, Jesse Watters, a lancé une enquête « Watters’ World » sur ses transactions financières pendant son mandat en politique.

La semaine dernière, la présidente n’a pas été en mesure d’adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures, car les progressistes de son propre parti ont manifesté leur désapprobation. Watters a condamné ses politiques, affirmant qu’elles rendent « de plus en plus difficile pour les Américains moyens d’accumuler de la richesse », les enchaînent avec des impôts et « détruisent le dollar avec des dépenses inconsidérées ».

Le salaire actuel d’un président de la Chambre se situe dans les six chiffres, pourtant Pelosi est l’un des membres les plus riches du Congrès.

Alors, quel est son secret, a demandé Watters: « Il semble que ce soit son mari, Paul. »

« Après leur mariage, Paul a ouvert une société d’immobilier et de capital-risque. Et grâce à ses relations, il a poussé Nancy dans le monde politique, l’aidant à se faire élire au Congrès en 1987 », a déclaré l’hôte.

« Le couple a parfaitement synchronisé le marché au fil des ans », a-t-il déclaré, « alors que Nancy était une initiée de Washington. Immobilier, actions, les Pelosis savent toujours quel est le bon investissement.

Le couple possède un manoir de Napa Valley d’une valeur de 25 millions de dollars et un condo au bord de l’eau DC d’une valeur d’environ 2 millions de dollars parmi leurs actifs.

Et son mari possède des propriétés commerciales à San Francisco « combinées, d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de dollars », a déclaré l’hôte.

« En 2018, la richesse des Pelosis a explosé », a-t-il déclaré. « Cette année-là, son rapport de divulgation financière a révélé une valeur nette de plus de 114 millions de dollars. En 2019, les actifs de Pelosi totalisent jusqu’à 271 millions de dollars et en 2020, ces chiffres ont encore augmenté pour atteindre 315 millions de dollars.

« En 2007, Visa craignait que le nouveau Congrès démocrate ne cible ses frais de balayage, leur coûtant des milliards. Ils ont donc embauché une équipe de lobbyistes qui sont descendus sur Pelosi », a-t-il affirmé. « Le PDG de Visa l’a personnellement rencontrée. Elle a reçu des dons de leur part. L’un de ses conseillers est parti et est devenu lui-même lobbyiste pour les visas.

« Soudain, Paul Pelosi a reçu un appel téléphonique de son courtier. Il a eu de la chance », a-t-il déclaré. « Paul s’est vu proposer une invitation présélectionnée pour participer tôt à l’introduction en bourse de 18 milliards de dollars de Visa. Nancy et son mari ont-ils hésité ? Non, ils ont acheté entre 1 et 5 millions de dollars d’actions Visa. Mais ça va mieux. Pendant que Pelosi était orateur, des factures qui auraient nui au cours de l’action Visa ont été bloquées à la Chambre. Les actions de Visa ont augmenté de plus de 200% au cours du temps, faisant de Pelosis une fortune sur papier. »

«En janvier, la Pelosis a obtenu un million de dollars d’actions Tesla juste avant que Joe Biden n’annonce des incitations pour les voitures électriques en juin. La famille Pelosi a encaissé gros juste avant que le Congrès ne se jette sur Big Tech. M. Pelosi a exercé des options sur la société mère de Google, Alphabet, gagnant facilement 5,3 millions de dollars », a-t-il déclaré.

« En mars, Paul Pelosi a exercé pour 2 millions de dollars d’options Microsoft, deux semaines seulement avant que le géant de la technologie n’obtienne un contrat de 22 milliards de dollars pour équiper l’armée américaine de casques de haute technologie », a déclaré l’hôte.

« La Pelosis n’a jamais été inculpée de délit d’initié, mais ses investissements et son accès au mariage, combinés à un timing extrêmement chanceux, ont créé beaucoup de soupçons. Tout ce que nous faisons, c’est suivre l’argent, et il y en a certainement beaucoup », a-t-il déclaré.